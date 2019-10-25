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РИА Новости

В Иваново устранили аварию, оставившую без отопления восемь тысяч жителей

20:08 25.10.2019
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© РИА Новости / Артем ЖитеневРемонт теплотрассы
Ремонт теплотрассы
© РИА Новости / Артем Житенев
Ремонт теплотрассы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Коммунальщики устранили аварию на теплотрассе, которая в пятницу оставила без отопления более 8 тысяч жителей микрорайона в Иваново и три социально значимых объекта, сообщает управление МЧС по региону.
Информация о нарушении теплоснабжения в микрорайоне Московский Иваново поступила спасателям в 9.25 мск пятницы. Из-за аварии на теплотрассе было отключено отопление в 21 многоквартирном доме с населением более 8 тысяч человек, двух детских сада и одной гимназии.
Кот в кресле у батареи
7 октября, 12:47РИА Новости
В Амурской области произошла вторая за сутки авария на теплотрассе
"По состоянию на 18.02 (мск) теплоснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.
Сейчас в Иваново 7 градусов тепла.
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МЧС РФИвановоПроисшествия
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