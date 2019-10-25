В Иваново устранили аварию, оставившую без отопления восемь тысяч жителей

ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Коммунальщики устранили аварию на теплотрассе, которая в пятницу оставила без отопления более 8 тысяч жителей микрорайона в Иваново и три социально значимых объекта, сообщает управление МЧС по региону.

Информация о нарушении теплоснабжения в микрорайоне Московский Иваново поступила спасателям в 9.25 мск пятницы. Из-за аварии на теплотрассе было отключено отопление в 21 многоквартирном доме с населением более 8 тысяч человек, двух детских сада и одной гимназии.

"По состоянию на 18.02 (мск) теплоснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.