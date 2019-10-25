В Сургуте около 400 человек эвакуировали из ТЦ из-за подгоревшего масла

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 окт - РИА Новости. Около 400 человек эвакуировали из торгового центра в Сургуте (ХМАО) из-за задымления, вызванного подгоревшим во фритюре маслом, сообщает региональное управление МЧС.

Ведомство уточняет, что сообщение о задымлении в торговом центре "Сити Молл", который является одним из самых крупных в Сургуте, поступило около 20.50 (18.50 мск). На место прибыли 22 человека личного состава МЧС и семь единиц техники.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания было эвакуировано около 400 человек. После проведения разведки выяснилось, что в одном из кафе подгорело масло во фритюре", - говорится в сообщении.