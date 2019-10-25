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РИА Новости

В Сургуте около 400 человек эвакуировали из ТЦ из-за подгоревшего масла

20:02 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 окт - РИА Новости. Около 400 человек эвакуировали из торгового центра в Сургуте (ХМАО) из-за задымления, вызванного подгоревшим во фритюре маслом, сообщает региональное управление МЧС.
Ведомство уточняет, что сообщение о задымлении в торговом центре "Сити Молл", который является одним из самых крупных в Сургуте, поступило около 20.50 (18.50 мск). На место прибыли 22 человека личного состава МЧС и семь единиц техники.
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания было эвакуировано около 400 человек. После проведения разведки выяснилось, что в одном из кафе подгорело масло во фритюре", - говорится в сообщении.
В управлении МЧС добавили, что спасатели не обнаружили возгорания в здании ТЦ.
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