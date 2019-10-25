В Ростовской области начали отбор инициатив для софинансирования властями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости. Власти муниципальных образований Ростовской области открыли прием общественно полезных инициатив граждан, лучшие из которых будут софинансироваться из бюджета, сообщает правительство региона.

"Объявлено начало отбора проектов инициативного бюджетирования на конкурсной основе", - говорится в информации.

Закон "Об инициативном бюджетировании" был разработан по предложению губернатора области Василия Голубева и утвержден региональным парламентом 25 июля 2019 года. Его суть в том, что группы граждан смогут участвовать в решении вопросов местного значения, выдвигая конкретные проекты. Лучшие из них будут отбираться властью и реализоваться преимущественно за счет бюджетных средств. Важное условие - личное участие граждан в их реализации.

Отбор проектов будет проходить на двух уровнях: муниципальном и областном - по определенным критериям, главные из которых - актуальность, социальная значимость и степень участия жителей. Заявки на участие в отборе проектов, сформированные в муниципалитетах, будут приниматься в правительстве области с 1 ноября по 25 декабря, уточнили в правительстве региона.