Известный блогер, который снялся в клипе Ольги Бузовой, оказался должником

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский блогер Давид Манукян, который снялся с телеведущей Ольгой Бузовой в клипе на песню "Лайкер", оказался должником.

© ФСПП России Исполнительные производства относительно Манукяна Давида Ашотовича © ФСПП России Исполнительные производства относительно Манукяна Давида Ашотовича

Об этом стало известно из базы данных, размещенной на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Оказалось, что на популярного блогера завели несколько исполнительных производств, включая наложение ареста на имущество.

"У Манукяна задолженность более миллиона рублей, поэтому действует ограничение на выезд за пределы России. Каким образом он покинул территорию страны (речь о последней поездке в Рим вместе с Ольгой Бузовой, — Прим. ред.), можно только догадываться, — прокомментировала КП-Новосибирск Елена Кириллова, замначальника УФССП по Новосибирской области".

Давид Манукян получил известность благодаря смешным роликам, которые публиковал в Инстаграме.

Позже он выпустил несколько песен под псевдонимом DAVA: "Кислород", "Танцуй как пчела" и другие.