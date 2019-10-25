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РИА Новости
Культура

Известный блогер, который снялся в клипе Ольги Бузовой, оказался должником

19:47 25.10.2019
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© Фото : youtube-канал Ольги БузовойКадр из клипа Ольги Бузовой - "Лайкер"
Кадр из клипа Ольги Бузовой - Лайкер
© Фото : youtube-канал Ольги Бузовой
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский блогер Давид Манукян, который снялся с телеведущей Ольгой Бузовой в клипе на песню "Лайкер", оказался должником.
© ФСПП РоссииИсполнительные производства относительно Манукяна Давида Ашотовича
Исполнительные производства относительно Манукяна Давида Ашотовича
© ФСПП России
Исполнительные производства относительно Манукяна Давида Ашотовича
Об этом стало известно из базы данных, размещенной на сайте Федеральной службы судебных приставов.
Оказалось, что на популярного блогера завели несколько исполнительных производств, включая наложение ареста на имущество.

"У Манукяна задолженность более миллиона рублей, поэтому действует ограничение на выезд за пределы России. Каким образом он покинул территорию страны (речь о последней поездке в Рим вместе с Ольгой Бузовой, — Прим. ред.), можно только догадываться, — прокомментировала КП-Новосибирск Елена Кириллова, замначальника УФССП по Новосибирской области".

Давид Манукян получил известность благодаря смешным роликам, которые публиковал в Инстаграме.
Позже он выпустил несколько песен под псевдонимом DAVA: "Кислород", "Танцуй как пчела" и другие.
В августе этого года Манукян снялся в клипе Ольги Бузовой на песню "Лайкер", после чего СМИ решили, что у них роман.
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