Поклонская оценила готовность Киева к переговорам по Крыму

Наталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Референдум о возвращении Крыма в состав России не обсуждается, Референдум о возвращении Крыма в состав России не обсуждается, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Так она прокомментировала слова пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, ранее заявившей о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно якобы стать восстановление суверенитета Украины над Крымом.

"Поэтому советую заняться делом нынешним украинским политикам и наладить в стране порядок, ну и восстановить нормальные, конструктивные отношения с нами с позиции уважения выбора крымчан", — заявила Поклонская РБК.

Ранее в комментарии РИА Новости Поклонская отметила, что "невозможно вернуть то, что тебе никогда по-настоящему не принадлежало".

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам об окончательном признании Киевом российского статуса полуострова. По его мнению, чем раньше украинские политики признают очевидное, тем быстрее улучшатся отношения между Киевом и Москвой.