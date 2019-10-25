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РИА Новости

Поклонская оценила готовность Киева к переговорам по Крыму

19:07 25.10.2019 (обновлено: 19:49 25.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Референдум о возвращении Крыма в состав России не обсуждается, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Так она прокомментировала слова пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, ранее заявившей о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно якобы стать восстановление суверенитета Украины над Крымом.

"Поэтому советую заняться делом нынешним украинским политикам и наладить в стране порядок, ну и восстановить нормальные, конструктивные отношения с нами с позиции уважения выбора крымчан", — заявила Поклонская РБК.

Ранее в комментарии РИА Новости Поклонская отметила, что "невозможно вернуть то, что тебе никогда по-настоящему не принадлежало".
Во время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе
Вчера, 08:24Сказано в эфире
Политолог рассказал, почему Киев выступил за "переговоры по Крыму"Киев заявил о готовности к переговорам о "восстановлении суверенитета Украины" над Крымом и Севастополем. На самом деле судьба жителей Крыма киевских политиков совершенно не волнует, отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Перлин.
Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам об окончательном признании Киевом российского статуса полуострова. По его мнению, чем раньше украинские политики признают очевидное, тем быстрее улучшатся отношения между Киевом и Москвой.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 96 процентов избирателей высказались за вхождение в состав России. В Кремле и МИД неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Гурзуф
30 августа, 14:45РИА Новости
Новый глава МИД Украины рассказал о задаче "вернуть" Крым
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Наталья ПоклонскаяСергей Аксенов (политик)КрымРоссияУкраинаВ мире
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