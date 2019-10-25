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РИА Новости

Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР

18:35 25.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе не состоялось
Разведение сил в Донбассе не состоялось
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли район насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода расположена в населенном пункте Васильевка, подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса по обе линии соприкосновения, которые обеспечивают водоснабжение более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.
"Сегодня в 16.55 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении населенного пункта Васильевка... Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. Сотрудники были вынуждены укрыться в убежище. По предварительным данным, жертв и разрушений нет", - заявил представитель ведомства.
По его словам, огонь велся с применением минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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