Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР

Разведение сил в Донбассе не состоялось

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли район насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода расположена в населенном пункте Васильевка, подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса по обе линии соприкосновения, которые обеспечивают водоснабжение более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.

"Сегодня в 16.55 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении населенного пункта Васильевка... Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. Сотрудники были вынуждены укрыться в убежище. По предварительным данным, жертв и разрушений нет", - заявил представитель ведомства.