"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Большинство пассажиров не заметили применения в вагонах российского поезда специальных приятных ароматизаторов, но предпочтут поездку с такой опцией, и "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) пока раздумывает над дальнейшим внедрением этой опции, сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Иванов.

Он напомнил, что в июне 2019 года был проведен эксперимент по ароматизации вагона в 747/748 поезде "Невский экспресс". ФПК сообщала, что по итогам эксперимента и опроса пассажиров будет принято решение, внедрять ли такую опцию дальше. Пассажиры давали оценку разным ароматам. В основном в отборе ароматов участвовали девушки.

"Нам еще предстоит принять это решение (о внедрении ароматизации вагонов - ред.). Мы до конца еще на этот вопрос смотрим, и я думаю, что в январе вам ответ на этот вопрос дадим. Или мы продолжим этот эксперимент, и попробуем еще где-то просто на каких-то направлениях или, может, с другими запахами поиграть", - рассказал Иванов.

Он привел данные статистики по итогам опроса пассажиров об ароматерапии в вагоне. "Заметили ли вы, что в вашем вагоне ароматизируется воздух в коридоре вагона и туалетах? 29% заметили, что и в коридоре, и в туалетах, 31% только в туалетах, 6% только в коридоре. А 34% не заметили никакой ароматизации вообще. Повлияет ли на вас ароматизация воздуха в вагоне поезда? 56% сказали – да, я предпочту поездку в вагоне, где есть ароматизация воздуха. 33% - "все равно", а 12% сказали, что я предпочту, где ее нет", - процитировал итоги Иванов.