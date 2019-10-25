"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Большинство пассажиров не заметили применения в вагонах российского поезда специальных приятных ароматизаторов, но предпочтут поездку с такой опцией, и "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) пока раздумывает над дальнейшим внедрением этой опции, сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Иванов.
Он напомнил, что в июне 2019 года был проведен эксперимент по ароматизации вагона в 747/748 поезде "Невский экспресс". ФПК сообщала, что по итогам эксперимента и опроса пассажиров будет принято решение, внедрять ли такую опцию дальше. Пассажиры давали оценку разным ароматам. В основном в отборе ароматов участвовали девушки.
"Нам еще предстоит принять это решение (о внедрении ароматизации вагонов - ред.). Мы до конца еще на этот вопрос смотрим, и я думаю, что в январе вам ответ на этот вопрос дадим. Или мы продолжим этот эксперимент, и попробуем еще где-то просто на каких-то направлениях или, может, с другими запахами поиграть", - рассказал Иванов.
Он привел данные статистики по итогам опроса пассажиров об ароматерапии в вагоне. "Заметили ли вы, что в вашем вагоне ароматизируется воздух в коридоре вагона и туалетах? 29% заметили, что и в коридоре, и в туалетах, 31% только в туалетах, 6% только в коридоре. А 34% не заметили никакой ароматизации вообще. Повлияет ли на вас ароматизация воздуха в вагоне поезда? 56% сказали – да, я предпочту поездку в вагоне, где есть ароматизация воздуха. 33% - "все равно", а 12% сказали, что я предпочту, где ее нет", - процитировал итоги Иванов.
Глава ФПК отметил, что также необходимо еще решить вопрос с сертификацией подобной системы применения приятных ароматов. "Оказалось, что стандартов для этой истории сейчас нет, то есть запах можно какой-то попытаться внедрить, а потом у кого-нибудь аллергия. У нас такого не было ни разу, у нас ни одной жалобы не поступило. Негативный эффект можно получить гораздо больший, чем позитивный. Поэтому мы на все такие новые направления, мы на них очень внимательно смотрим, но прежде чем подходить к внедрению, естественно, в первую очередь, оцениваем – пассажиру это нравится?" - пояснил он.