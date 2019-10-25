Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пробки в Москве достигли 9 баллов, движение в пятницу вечером затруднено, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Движение затруднено на внешней и внутренней стороне Садового кольца. Проблемный участок начинается на внутренней стороне на пересечении с улицей Воронцово Поле и заканчивается на пересечении с Мытной улицей. С внешней стороны движение затруднено на севере кольца. Пробка начинается на пересечении с Путейским тупиком и заканчивается на пересечении с Баррикадной улицей по ходу движения.

На ТТК с внешней стороны пробка начинается в Нижегородском районе и заканчивается на Рубцовской набережной.