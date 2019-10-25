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РИА Новости

Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов

18:23 25.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПробка на Садовом кольце
Пробка на Садовом кольце
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пробки в Москве достигли 9 баллов, движение в пятницу вечером затруднено, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Движение затруднено на внешней и внутренней стороне Садового кольца. Проблемный участок начинается на внутренней стороне на пересечении с улицей Воронцово Поле и заканчивается на пересечении с Мытной улицей. С внешней стороны движение затруднено на севере кольца. Пробка начинается на пересечении с Путейским тупиком и заканчивается на пересечении с Баррикадной улицей по ходу движения.
На ТТК с внешней стороны пробка начинается в Нижегородском районе и заканчивается на Рубцовской набережной.
Затруднено движение также с двух сторон МКАД. С внутренней стороны проблемный участок начинается в районе Битцевского парка и заканчивается на пересечении с Ленинградским шоссе по ходу движения. С внешней стороны трудности начинаются также на пересечении с Ленинградским шоссе до 61 километра МКАД.
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