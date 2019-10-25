Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T18:14Z
https://ria.ru/20191025/1560235177.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156021/88/1560218808_0:0:2685:1511_1036x0_80_0_0_faedf3cf4a2bc5030cf9b7dc28c054b9.jpg
РИА Новости

Медведев призвал создать систему для прозрачного перемещения товаров в ЕАЭС

18:14 25.10.2019
49
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Страны ЕАЭС должны выстроить эффективный механизм контроля за исполнением требований техрегламентов, а также создать универсальную систему маркировки, которая позволит следить за всеми товарными потоками, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправсовета в пятницу.
"Нам нужно выстроить эффективный механизм контроля за исполнением требований технических регламентов, систему оперативного информирования. Только так можно защитить людей от плохой, некачественной контрафактной продукции. Если мы объединим наши усилия, то наши стандарты действительно будут соответствовать и международным, и региональным", - сказал Медведев.
Он отметил и важность обеспечения прозрачности перемещения товаров по территории союза, что также связано с борьбой с контрафактом и теневым рынком.
"Здесь действительно важной темой является маркировка товаров, я уже об этом неоднократно говорил. Нам, конечно, нужно создать универсальную систему прослеживаемости и маркировки, которая будет позволять, где бы этот товар ни находился, определять, откуда он пришел, из какой партии, каким образом он дошел до той или иной страны, его местонахождение, а стало быть, смотреть за всеми товарными потоками, понимая, где есть узкие места", - добавил премьер.
Флаги стран-участниц ЕАЭС на фоне мечети Хазрет Султан в Нур-Султане, где прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета
Вчера, 14:03РИА Новости
Киргизия стала менее уязвимой после вступления в ЕАЭС, заявил посол
300001
Обсудить 0
Евразийский экономический союзДмитрий МедведевРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
Медведев заявил, что ЕАЭС нужно выстроить трансграничный формат доверия
РИА
Новости
Совет глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
Медведев призвал укрепить взаимодействие с соседями по СНГ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал освобождение Марии Бутиной
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС
Лента
новостей
Строительство газопровода Турецкий поток
"Газпром" хочет заполнить первую нитку "Турецкого потока" к середине ноября
Мария Бутина
Бутину перевели в иммиграционную тюрьму во Флориде
Поселок Горный
Власти Забайкалья готовы оказать военным любую помощь после ЧП в части
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд на пресс-конференции по итогам встречи в Киркенесе
Лавров: Норвегия могла бы инициировать нормализацию отношений России и НАТО
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов
Поселок Горный
СК назвал имя подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Забайкалье
Владимир Жириновский
Жириновский призвал реформировать систему органов опеки в России
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
18:21Премьер Казахстана предложил отменить роуминг для стран ЕАЭС
18:20В Минобороны рассказали о разговоре начальников генштабов России и Турции
18:20Самолет "Победы" не смог вылететь из Москвы в Братиславу, сообщил источник
18:18В России появятся вагоны, где не будут хлопать двери
18:17Название "плацкарт" может исчезнуть из российских поездов
18:17Источник: самолет вернулся во Внуково из-за попавшей в двигатель птицы
18:14Медведев призвал создать систему для прозрачного перемещения товаров в ЕАЭС
Лента новостейМолния