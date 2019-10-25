Медведев призвал создать систему для прозрачного перемещения товаров в ЕАЭС

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Страны ЕАЭС должны выстроить эффективный механизм контроля за исполнением требований техрегламентов, а также создать универсальную систему маркировки, которая позволит следить за всеми товарными потоками, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправсовета в пятницу.

"Нам нужно выстроить эффективный механизм контроля за исполнением требований технических регламентов, систему оперативного информирования. Только так можно защитить людей от плохой, некачественной контрафактной продукции. Если мы объединим наши усилия, то наши стандарты действительно будут соответствовать и международным, и региональным", - сказал Медведев.

Он отметил и важность обеспечения прозрачности перемещения товаров по территории союза, что также связано с борьбой с контрафактом и теневым рынком.