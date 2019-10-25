Силовики более 1,3 тысячи раз нарушили новое перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские силовики более 1,3 тысячи раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за три месяца действия бессрочного перемирия, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
С 21 июля в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие.
"С момента объявления перемирия враг нарушил его 1302 раза. Всего в результате обстрелов вооруженных формирований Украины погибли двое и получили ранения 18 мирных жителей, повреждены 263 жилых домостроения и объекта инфраструктуры", - заявил Басурин.