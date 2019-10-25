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РИА Новости

Власти Забайкалья готовы оказать военным любую помощь после ЧП в части

17:58 25.10.2019 (обновлено: 18:05 25.10.2019)
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© Фото : портал ЗАТО Горный (Чита-46)/Рустам БурангуловПоселок Горный
Поселок Горный
© Фото : портал ЗАТО Горный (Чита-46)/Рустам Бурангулов
ЧИТА, 25 окт – РИА Новости. Власти Забайкалья готовы оказать военным любую необходимую помощь в связи с убийством военных сослуживцем в части в поселке Горный Улетовского района, сообщила РИА Новости пресс-служба губернатора региона.
Как сообщало Минобороны, инцидент произошел вечером в пятницу в одной из войсковых частей Забайкалья: при смене караула военный начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия и убил восемь человек и ранил еще двоих. Стрелявший задержан. В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. Как сообщил СК РФ, стрелявший военнослужащий – Рамиль Шамсутдинов. Возбуждено уголовное дело.
"Регион готов оказать военным любую необходимую помощь в связи с инцидентом, в первую очередь психологическую и медицинскую", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что власти региона предлагают военным взаимодействие. "Если нужно будет, окажем необходимую помощь потерпевшим и их родственникам", - отметили в пресс-службе.
Автомобили скорой помощи
17:03РИА Новости
Случаи нападения на сослуживцев в Вооруженных силах в 2011-2019 годах
По их словам, вопрос о том, поедет ли губернатор на место происшествия, сейчас решается.
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Стрельба в военной части в ЗабайкальеЗабайкальеСледственный комитет РФМинистерство обороны РФРоссияПроисшествия
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