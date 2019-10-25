Власти Забайкалья готовы оказать военным любую помощь после ЧП в части

Как сообщало Минобороны, инцидент произошел вечером в пятницу в одной из войсковых частей Забайкалья: при смене караула военный начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия и убил восемь человек и ранил еще двоих. Стрелявший задержан. В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. Как сообщил СК РФ, стрелявший военнослужащий – Рамиль Шамсутдинов. Возбуждено уголовное дело.