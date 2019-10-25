Украинские силовики 161 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю

ДОНЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Украинские силовики 161 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 400 мин и снарядов, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в ДНР сообщили, что на прошлой неделе украинские силовики 168 раз нарушили перемирие в Донбассе.

"За неделю вооруженные формирования Украины 161 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по районам 32 населенных пунктов республики десять артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, 404 мины, шесть танковых выстрелов и 517 гранат", - заявил Басурин. По его словам, в результате обстрелов повреждено около 20 домов.

Представитель Народной милиции добавил, что за минувшую неделю ополченцы сбили четыре беспилотника украинских силовиков - "один типа "Фурия", один "Мэвик", которые использовались для разведки и корректировки огня украинской артиллерии, два - "Фантом", один из которых каратели использовали для наблюдения за представителями миссии ОБСЕ".