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РИА Новости

Украинские силовики 161 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю

17:54 25.10.2019 (обновлено: 18:25 25.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Украинские силовики 161 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 400 мин и снарядов, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на прошлой неделе украинские силовики 168 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 161 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по районам 32 населенных пунктов республики десять артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, 404 мины, шесть танковых выстрелов и 517 гранат", - заявил Басурин. По его словам, в результате обстрелов повреждено около 20 домов.
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Представитель Народной милиции добавил, что за минувшую неделю ополченцы сбили четыре беспилотника украинских силовиков - "один типа "Фурия", один "Мэвик", которые использовались для разведки и корректировки огня украинской артиллерии, два - "Фантом", один из которых каратели использовали для наблюдения за представителями миссии ОБСЕ".
Басурин также заявил, что силовики ведут целенаправленный огонь по беспилотникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе участка отвода сил у населенного пункта Петровское.
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