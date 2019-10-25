Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T18:02Z
https://ria.ru/20191025/1560234200.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156023/47/1560234757_82:0:2336:1268_1036x0_80_0_0_7bd3ea1b671b9367b67ff5da1a599872.jpg
РИА Новости
Республика Татарстан

Победителя конкурса "Лидеры России" назначили замминистра в Татарстане

17:53 25.10.2019 (обновлено: 18:02 25.10.2019)
8
© Фото : Конкурс "Лидеры России"Владимир Жаворонков
Владимир Жаворонков
© Фото : Конкурс "Лидеры России"
Владимир Жаворонков. Архивное фото
КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Победитель конкурса "Лидеры России", замглавврача республиканского онкодиспансера Татарстана Владимир Жаворонков назначен заместителем министра здравоохранения республики, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.
"Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с победителями и финалистами конкурса "Лидеры России" в рамках проекта клуба "Эльбрус" объявил о назначении. Он согласовал назначение Владимира Жаворонкова на должность заместителя министра здравоохранения республики", - сказал собеседник агентства.
Грабчак Евгений Петрович
15:01РИА Новости
Победитель конкурса "Лидеры России" Евгений Грабчак назначен замминистра
Жаворонков – главный внештатный специалист-онколог Татарстана. В 2005 году начал работу по специальности – младшим братом в городской больнице №6 Казани, в 2010 году перешел в Республиканский клинический онкологический диспансер минздрава Татарстана: работал врачом-хирургом, врачом-эндоскопистом эндоскопического отделения, заведующим отделением интервенционной радиологии. С 2016 года занимал пост заместителя главного врача по организационно-методической работе ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ". Кроме того, с 2016 года работает врачом-дежурантом в медсанчасти Казанского федерального университета в условиях оказания неотложной помощи пациентам.
В 2008 году окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности "Педиатрия". Прошел интернатуру и ординатуру по "Детской хирургии", "Онкологии" и "Эндоскопии". Имеет медаль "За содружество во имя спасения", с 2019 года входит в кадровый резерв Татарстана.
"Конкурс "Лидеры России" формирует команду профессиональных управленцев, стремящихся развивать нашу страну. За последние полгода мне удалось познакомиться с огромным количеством удивительных, ярких и высокопрофессиональных людей. Назначение на должность заместителя министра здравоохранения Татарстана – большая честь для меня и огромная ответственность. Надеюсь быть полезным на новой должности обществу и применить свои компетенции во благо пациентов", - сказал Жаворонков.
Участники конкурса управленцев Лидеры России
14:35РИА Новости
Украина лидирует по числу заявок на конкурс "Лидеры России" от иностранцев
Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. За два года проведения конкурса назначения на высокие позиции получили 150 "Лидеров России", среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров. Количество регистраций за два года конкурса превысило 426 тысяч (в 2017-2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс, в 2018-2019 году – 227 тысяч заявок).
Президент России, председатель наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" Владимир Путин 4 октября поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России" 2019-2020 годов. Участвовать в третьем сезоне проекта "Лидеры России" могут конкурсанты с любым гражданством в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.
000000
Обсудить 0
Республика Татарстан"Лидеры России"Рустам МиннихановТатарстанРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
РИА
Новости
Грабчак Евгений Петрович
Победитель конкурса "Лидеры России" Евгений Грабчак назначен замминистра
Бывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге
Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал освобождение Марии Бутиной
Лента
новостей
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Подозреваемого в хищении данных клиентов банков арестовали на два месяца
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Моралеса признали победителем на выборах президента Боливии
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара общается с прессой в парламенте в Токио. 25 октября 2019
Японский министр, отвечающий за экономические связи с РФ, подал в отставку
Статуя Фемиды в суде
На Урале будут судить гинеколога, обвиняемую в смерти пациентки
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Младенец в роддоме
На Украине ребенка 12-летней матери отдали в детский дом
ДТП в городе Калуга на улице Московская. 24 октября 2019
В Калуге микроавтобус столкнулся с двумя легковушками
Зрители в кинотеатре
В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами
Певец Пьер Нарцисс
Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
18:21Премьер Казахстана предложил отменить роуминг для стран ЕАЭС
18:20В Минобороны рассказали о разговоре начальников генштабов России и Турции
18:20Самолет "Победы" не смог вылететь из Москвы в Братиславу, сообщил источник
18:18В России появятся вагоны, где не будут хлопать двери
Лента новостейМолния