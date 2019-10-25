Победителя конкурса "Лидеры России" назначили замминистра в Татарстане

КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Победитель конкурса "Лидеры России", замглавврача республиканского онкодиспансера Татарстана Владимир Жаворонков назначен заместителем министра здравоохранения республики, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

"Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с победителями и финалистами конкурса "Лидеры России" в рамках проекта клуба "Эльбрус" объявил о назначении. Он согласовал назначение Владимира Жаворонкова на должность заместителя министра здравоохранения республики", - сказал собеседник агентства.

Жаворонков – главный внештатный специалист-онколог Татарстана. В 2005 году начал работу по специальности – младшим братом в городской больнице №6 Казани, в 2010 году перешел в Республиканский клинический онкологический диспансер минздрава Татарстана: работал врачом-хирургом, врачом-эндоскопистом эндоскопического отделения, заведующим отделением интервенционной радиологии. С 2016 года занимал пост заместителя главного врача по организационно-методической работе ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ". Кроме того, с 2016 года работает врачом-дежурантом в медсанчасти Казанского федерального университета в условиях оказания неотложной помощи пациентам.

В 2008 году окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности "Педиатрия". Прошел интернатуру и ординатуру по "Детской хирургии", "Онкологии" и "Эндоскопии". Имеет медаль "За содружество во имя спасения", с 2019 года входит в кадровый резерв Татарстана.

"Конкурс "Лидеры России" формирует команду профессиональных управленцев, стремящихся развивать нашу страну. За последние полгода мне удалось познакомиться с огромным количеством удивительных, ярких и высокопрофессиональных людей. Назначение на должность заместителя министра здравоохранения Татарстана – большая честь для меня и огромная ответственность. Надеюсь быть полезным на новой должности обществу и применить свои компетенции во благо пациентов", - сказал Жаворонков.

Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. За два года проведения конкурса назначения на высокие позиции получили 150 "Лидеров России", среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров. Количество регистраций за два года конкурса превысило 426 тысяч (в 2017-2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс, в 2018-2019 году – 227 тысяч заявок).