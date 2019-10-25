Российское оборудование могут установить на индийском космическом корабле

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российская компания "Главкосмос" (входит в Роскосмос), и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований (ЦПКП ИСРО) подписали контракт на оценку возможности использования российского летного оборудования в системах жизнеобеспечения и обеспечения теплового режима пилотируемого космического корабля "Гаганьян" ("Небесный корабль"), сообщается на сайте российского оператора.

"Рассчитываем, что подписание этого документа и реализация заложенных в нем положений послужит как развитию индийской космической программы и пилотируемой космонавтики, так и в целом дальнейшему укреплению добрых российско-индийских отношений", - приводятся в сообщении на сайте "Главкосмоса" слова гендиректора компании Дмитрия Лоскутова.

Подписи под договором поставили генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов и руководитель индийского Центра пилотируемых космических полетов доктор Унникришнан Наир.

Контракт будет реализовываться при участии "Ракетно-космической корпорации "Энергия".

Ранее в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков рассказал, что Индия в рамках подготовки к отправке на орбиту своей национальной миссии запросила у России космическое оборудование.

О каких конкретно средствах идет речь, он не уточнил. Предприятие "Звезда" разрабатывает скафандры, средства жизнеобеспечения космонавтов, носимый аварийный запас, амортизационные средства и ложементы для космонавтов.

В речи по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Полет планируется на декабрь 2021 года. Сообщалось, что в космос отправятся три человека - двое мужчин и женщина. Ожидается, что в реализации данного проекта помощь Нью-Дели окажет Москва. Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма в интервью РИА Новости ранее сообщил, что практическая совместная работа двух стран на этом направлении начнется уже в 2019 году.

Начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов в интервью РИА Новости рассказывал, что Россия поможет отобрать и подготовить членов индийского отряда космонавтов.