В МИД России выступили за скорейшее возобновление переговоров США и талибов

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Спецпредставитель госдепа США по афганскому примирению и замглавы МИД РФ, Китая, Пакистана провели в Москве консультации по урегулированию в Афганистане, сообщает МИД России.

В консультациях приняли участие замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, спецпредставитель МИД КНР по Афганистану Дэн Сицзюнь, спецпредставитель госдепартамента США по афганскому примирению Залмай Халилзад, замминистра иностранных дел Пакистана М. Эйджаз.