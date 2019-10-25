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РИА Новости

В МИД России выступили за скорейшее возобновление переговоров США и талибов

17:32 25.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Спецпредставитель госдепа США по афганскому примирению и замглавы МИД РФ, Китая, Пакистана провели в Москве консультации по урегулированию в Афганистане, сообщает МИД России.
В консультациях приняли участие замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, спецпредставитель МИД КНР по Афганистану Дэн Сицзюнь, спецпредставитель госдепартамента США по афганскому примирению Залмай Халилзад, замминистра иностранных дел Пакистана М. Эйджаз.
"С российской стороны отмечена необходимость скорейшего возобновления переговоров между США и движением талибов, а также продолжения совместных усилий вовлеченных стран по содействию межафганскому диалогу. В ходе беседы подчеркивалась важность достижения устойчивого мира в Афганистане политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
13:39РИА Новости
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