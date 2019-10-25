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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

На шанхайском заводе Tesla начался выпуск автомобилей

17:29 25.10.2019
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© РИА Новости / Tesla / Перейти в фотобанкАвтомобиль Tesla Roadster 2
Автомобиль Tesla Roadster 2
© РИА Новости / Tesla
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МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Завод Tesla в Шанхае, строительство которого заняло менее 10 месяцев, досрочно начал пробное производство, сообщил автопроизводитель в отчете о доходах за третий квартал.
В компании Tesla сообщили, что на шанхайском заводе весь процесс производства автомобилей будет экспериментальным, начиная с прокраски и заканчивая общей сборкой. Строительство завода обошлось примерно на 65% дешевле, чем производственного объекта Модели 3 /Model 3/ в США.

"Китай на сегодняшний день является крупнейшим рынком для легковых автомобилей среднего размера премиум-класса. Учитывая, что Model 3 по цене сопоставима с бензиновыми легковыми автомобилями среднего размера, мы считаем, что Китай может стать крупнейшим рынком для Model 3", - говорится в отчете компании.

Напомним, строительство шанхайского завода Tesla - крупнейшего производственного проекта с участием иноинвестиций в Шанхае, началось в январе этого года.
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