На шанхайском заводе Tesla начался выпуск автомобилей

"Китай на сегодняшний день является крупнейшим рынком для легковых автомобилей среднего размера премиум-класса. Учитывая, что Model 3 по цене сопоставима с бензиновыми легковыми автомобилями среднего размера, мы считаем, что Китай может стать крупнейшим рынком для Model 3", - говорится в отчете компании.