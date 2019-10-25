Прогноз: Китай начнет снижать потребление нефти с 2025 года

По прогнозу экспертов, к 2025 году ежегодный объем потребления нефти в КНР достигнет 720 миллионов тонн. К 2035 году он упадет до 600 миллионов тонн, к 2050 году – до 420 миллионов тонн в год. По мнению наблюдателей, в первую очередь потребление нефти будет снижаться за счет перевода транспорта с бензина и дизтоплива на альтернативные источники энергии.