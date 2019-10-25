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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Прогноз: Китай начнет снижать потребление нефти с 2025 года

17:26 25.10.2019
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© Фото : Pixabay / redhawkgroup Добыча нефти
Добыча нефти
© Фото : Pixabay / redhawkgroup
МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Пик потребления нефти в Китае наступит в 2025 году, после чего объем национального потребления "Черного золота" начнет снижаться. Такой прогноз содержится в совместном докладе профильных НИИ и ассоциаций, пишет издание China Daily.
По прогнозу экспертов, к 2025 году ежегодный объем потребления нефти в КНР достигнет 720 миллионов тонн. К 2035 году он упадет до 600 миллионов тонн, к 2050 году – до 420 миллионов тонн в год. По мнению наблюдателей, в первую очередь потребление нефти будет снижаться за счет перевода транспорта с бензина и дизтоплива на альтернативные источники энергии.

"Нефть в будущем будет все меньше использоваться как топливо, и все больше - в качестве сырья для нефтехимической промышленности", - считают авторы доклада. Так, доля транспортного сектора в общенациональном потреблении нефти упадет с нынешних 57,7% до 33,3% к 2050 году, а доля нефтехимической промышленности вырастет с 15,3% до 42,8%.

При этом аналитики не стали прогнозировать как падение спроса на нефть в КНР повлияет на мировые цены на это углеводородное сырье. Сегодня КНР обеспечивает порядка 70% потребления "черного золота" именно за счет импорта.
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