НАТО считает ситуацию в Сирии неустойчивой

БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. НАТО считает, что текущая ситуация на севере Сирии неустойчива, поэтому необходимо прорабатывать долговременные международные решения, заявил в пятницу журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя перспективы реализации инициативы ФРГ по зоне безопасности.
Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать международную зону безопасности на севере Сирии. Это произошло за день до достижения Россией и Турцией договоренности по этому региону. В Москве заявили, что не видят необходимости в новых инициативах, кроме того, в рамках НАТО в отношении этой идеи высказывались разные мнения.
"Я обсуждал с ней эту инициативу, и союзники обсуждали на встрече. Я думаю, что мы все приветствуем, и я приветствую предложения, которые могут позволить достичь прогресса на северо-востоке Сирии. Мы приветствуем также то, что наблюдали снижение насилия, но на этой основе нам нужно создать более долгосрочное и устойчивое решение", - сказал Столтенберг журналистам после завершения министерских переговоров.
Он отметил, что "еще предстоит проделать некоторую работу по многим разным деталям" и "заручиться необходимой политической поддержкой".
"Текущая ситуация на севере Сирии неустойчива, у международного сообщества есть ответственность заниматься вызовами и угрозами в этом регионе. Приветствую инициативы относительно того, как мы можем это делать скоординировано в международном плане", - сказал генсек НАТО.
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Он подтвердил, что в ходе обсуждения этой инициативы накануне союзники "придерживались различных взглядов". "Но важно, чтобы мы продолжали изучать все средства для достижения устойчивого решения на местах. В этой связи я приветствую предложение министра обороны Германии о создании безопасной зоны и расширении международного участия", - заключил он.