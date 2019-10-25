Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T17:25Z
https://ria.ru/20191025/1560232992.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152440/59/1524405987_0:86:2500:1492_1036x0_80_0_0_24099060852d00f7e17689701d51af17.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

НАТО считает ситуацию в Сирии неустойчивой

17:25 25.10.2019
238
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. НАТО считает, что текущая ситуация на севере Сирии неустойчива, поэтому необходимо прорабатывать долговременные международные решения, заявил в пятницу журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя перспективы реализации инициативы ФРГ по зоне безопасности.
Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать международную зону безопасности на севере Сирии. Это произошло за день до достижения Россией и Турцией договоренности по этому региону. В Москве заявили, что не видят необходимости в новых инициативах, кроме того, в рамках НАТО в отношении этой идеи высказывались разные мнения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд в Киркенесе
15:11Радио Sputnik
Лавров оценил идею НАТО о международном контроле в Сирии
"Я обсуждал с ней эту инициативу, и союзники обсуждали на встрече. Я думаю, что мы все приветствуем, и я приветствую предложения, которые могут позволить достичь прогресса на северо-востоке Сирии. Мы приветствуем также то, что наблюдали снижение насилия, но на этой основе нам нужно создать более долгосрочное и устойчивое решение", - сказал Столтенберг журналистам после завершения министерских переговоров.
Он отметил, что "еще предстоит проделать некоторую работу по многим разным деталям" и "заручиться необходимой политической поддержкой".
"Текущая ситуация на севере Сирии неустойчива, у международного сообщества есть ответственность заниматься вызовами и угрозами в этом регионе. Приветствую инициативы относительно того, как мы можем это делать скоординировано в международном плане", - сказал генсек НАТО.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
Он подтвердил, что в ходе обсуждения этой инициативы накануне союзники "придерживались различных взглядов". "Но важно, чтобы мы продолжали изучать все средства для достижения устойчивого решения на местах. В этой связи я приветствую предложение министра обороны Германии о создании безопасной зоны и расширении международного участия", - заключил он.
1110002
Обсудить 1
Война в СирииВойна в СирииНАТОСирияЙенс СтолтенбергВ мире
Рекомендуем
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
РИА
Новости
Министр обороны США Марк Эспер
Эспер: США примут меры для укрепления позиций в районе Дейр-эз-Зора в Сирии
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" попросил президента Словакии помочь в борьбе с коррупцией
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России выступили за скорейшее возобновление переговоров США и талибов
Лента
новостей
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма считает, что "формула Штайнмайера" не приведет к миру в Донбассе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Маас назвал вопрос зоны безопасности в Сирии теоретической дискуссией
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновского вызвали в суд в Киеве по делу о поддержке ДНР и ЛНР
Строительство газопровода Турецкий поток
"Газпром" хочет заполнить первую нитку "Турецкого потока" к середине ноября
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки "Газпрома"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал освобождение Марии Бутиной
Газопровод Baltic Pipe
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Сотрудник ДПС на улице в Москве
На западе Москвы столкнулись шесть легковушек и автобус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
18:21Премьер Казахстана предложил отменить роуминг для стран ЕАЭС
18:20В Минобороны рассказали о разговоре начальников генштабов России и Турции
18:20Самолет "Победы" не смог вылететь из Москвы в Братиславу, сообщил источник
18:18В России появятся вагоны, где не будут хлопать двери
Лента новостейМолния