НАТО считает ситуацию в Сирии неустойчивой

БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. НАТО считает, что текущая ситуация на севере Сирии неустойчива, поэтому необходимо прорабатывать долговременные международные решения, заявил в пятницу журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя перспективы реализации инициативы ФРГ по зоне безопасности.

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать международную зону безопасности на севере Сирии. Это произошло за день до достижения Россией и Турцией договоренности по этому региону. В Москве заявили, что не видят необходимости в новых инициативах, кроме того, в рамках НАТО в отношении этой идеи высказывались разные мнения.

"Я обсуждал с ней эту инициативу, и союзники обсуждали на встрече. Я думаю, что мы все приветствуем, и я приветствую предложения, которые могут позволить достичь прогресса на северо-востоке Сирии. Мы приветствуем также то, что наблюдали снижение насилия, но на этой основе нам нужно создать более долгосрочное и устойчивое решение", - сказал Столтенберг журналистам после завершения министерских переговоров.

Он отметил, что "еще предстоит проделать некоторую работу по многим разным деталям" и "заручиться необходимой политической поддержкой".

"Текущая ситуация на севере Сирии неустойчива, у международного сообщества есть ответственность заниматься вызовами и угрозами в этом регионе. Приветствую инициативы относительно того, как мы можем это делать скоординировано в международном плане", - сказал генсек НАТО.