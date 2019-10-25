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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

На Хайнане открылась Всемирная конференция по туристическим обменам

17:25 25.10.2019
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© Pixabay / David MarkХайнань
Хайнань
© Pixabay / David Mark
МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В городе Хайкоу, административном центре провинции Хайнань, открылась Всемирная конференция по туристическим обменам. Более 130 туристических агентств из 18 стран мира обсуждают вопросы расширения туристического рынка Китая. В рамках конференции запланированы различные мероприятия по содействию торговле и обменам, такие как туристические форумы, семинары и торговые выставки.
Перед церемонией открытия участники приняли участие в экскурсиях по островной провинции Хайнань, которая является популярным туристическим курортом Китая.
На церемонии открытия конференции восемь международных туристических агентств подписали соглашения о сотрудничестве с 16 компаниями города Хайкоу.
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Россия-Китай: ГлавноеХайнаньКитайВ мире
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