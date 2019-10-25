Пресс-конференция ко Дню народного единства

Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Павел СТЕПАНОВ;
- заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир ГРИГОРЬЕВ;
- руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина ШАПОВАЛОВА;
- представители Федерального агентства по делам национальностей, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Департамента торговли и услуг г. Москвы.
2–4 ноября в столицах федеральных округов России пройдут 8 фестивалей. В Новосибирске состоится фестиваль литературы и поэзии народов России, в Поволжье – гастрономический фестиваль, на Северо-Западе жители познакомятся с традициями и обычаями России, на Кавказе – с песнями и танцами, на Юге – с промыслами и ремеслами, на Урале – с культурой и искусством, на Дальнем Востоке – со спортом и боевыми искусствами народов России. Москва познакомит жителей и гостей столицы со всем многообразием родной страны. Во всех российских школах пройдут открытые уроки, посвященные Дню народного единства, а также этнографические диктанты, где каждый желающий сможет не только проверить свою грамотность, но и узнать об этническом многообразии России.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Павел СТЕПАНОВ;
- заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир ГРИГОРЬЕВ;
- руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина ШАПОВАЛОВА;
- представители Федерального агентства по делам национальностей, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Департамента торговли и услуг г. Москвы.
2–4 ноября в столицах федеральных округов России пройдут 8 фестивалей. В Новосибирске состоится фестиваль литературы и поэзии народов России, в Поволжье – гастрономический фестиваль, на Северо-Западе жители познакомятся с традициями и обычаями России, на Кавказе – с песнями и танцами, на Юге – с промыслами и ремеслами, на Урале – с культурой и искусством, на Дальнем Востоке – со спортом и боевыми искусствами народов России. Москва познакомит жителей и гостей столицы со всем многообразием родной страны. Во всех российских школах пройдут открытые уроки, посвященные Дню народного единства, а также этнографические диктанты, где каждый желающий сможет не только проверить свою грамотность, но и узнать об этническом многообразии России.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/