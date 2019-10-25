На Урале будут судить гинеколога, обвиняемую в смерти пациентки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Акушер-гинеколог, обвиняемая в смерти пациентки, предстанет перед судом в Свердловской области, сообщает в пятницу прокуратура региона.
"Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
По версии следствия, врач, выбрала неправильную тактику ведения родов пациентке Нижнесергинской центральной районной больницы. В результате, по данным следствия, у женщины произошел выворот матки. При этом женщину можно было спасти, если бы ей быстро вправили матку обратно под анестезией, считает следствие. Однако врач этого не сделала, полагают следователи.
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"Медицинская помощь пациентке была оказана с недопустимо большим опозданием, спустя лишь четыре часа 15 минут, прибывшей в больницу бригадой ГБУЗ Свердловской области "Территориальный центр медицины катастроф", когда у пациентки уже развились массивное кровотечение, болевой геморрагический шок, остановка сердечной деятельности, вследствие чего 27 февраля 2019 года пациентка скончалась", - отмечается в сообщении.