Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T17:18Z
https://ria.ru/20191025/1560232696.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1036x0_80_0_0_ea935552b9b8982363d31f834d175af8.jpg
РИА Новости

На Урале будут судить гинеколога, обвиняемую в смерти пациентки

17:18 25.10.2019
235
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Акушер-гинеколог, обвиняемая в смерти пациентки, предстанет перед судом в Свердловской области, сообщает в пятницу прокуратура региона.
"Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
По версии следствия, врач, выбрала неправильную тактику ведения родов пациентке Нижнесергинской центральной районной больницы. В результате, по данным следствия, у женщины произошел выворот матки. При этом женщину можно было спасти, если бы ей быстро вправили матку обратно под анестезией, считает следствие. Однако врач этого не сделала, полагают следователи.
Судебное заседание. Архивное фото
28 августа 2018, 13:47РИА Новости
В Самаре будут судить врача, чья пациентка умерла из-за неверного лечения
"Медицинская помощь пациентке была оказана с недопустимо большим опозданием, спустя лишь четыре часа 15 минут, прибывшей в больницу бригадой ГБУЗ Свердловской области "Территориальный центр медицины катастроф", когда у пациентки уже развились массивное кровотечение, болевой геморрагический шок, остановка сердечной деятельности, вследствие чего 27 февраля 2019 года пациентка скончалась", - отмечается в сообщении.
200291
Обсудить 0
Свердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Белый кролик
На петербуржцев, которые учинили расправу над кроликом, завели дело
РИА
Новости
Поселок Горный
СК назвал имя подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Забайкалье
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
Врач скорой медицинской помощи
Двое пострадавших при стрельбе в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии
Лента
новостей
Деньги в руках сотрудницы банка
Следствие: подозреваемый получил 40 тысяч рублей за данные клиентов банков
Передача в дар Третьяковской галерее работ современных художников
Третьяковка получила в дар сто работ современных российских художников
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Ассанжу в США не дадут дожить до оправдания, считает правозащитник
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Чувашии взяли под стражу мужчину, истязавшего шестилетнюю дочь
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Подозреваемого в хищении данных клиентов банков арестовали на два месяца
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Сотрудник ДПС на улице в Москве
На западе Москвы столкнулись шесть легковушек и автобус
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде. 6 октября 2019
В Ираке два человека погибли из-за протестов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
18:21Премьер Казахстана предложил отменить роуминг для стран ЕАЭС
18:20В Минобороны рассказали о разговоре начальников генштабов России и Турции
18:20Самолет "Победы" не смог вылететь из Москвы в Братиславу, сообщил источник
Лента новостейМолния