Российский эксперт: Китай поможет России в реализации проекта "Умный город"

Проект цифровизации городского хозяйства "Умный город" начат Минстроем России в 2018 году. В "пилотный" список попали 18 городов из 15 регионов. Планируется, что до конца 2024 года проект охватит 180 городов России. Из китайских компаний в реализации в реализации проекта наиболее активно участвует компания Huawei.

"Среди основных проблем проекта "Умный город" - проблема отказоустойчивости оборудования, а также аспект кибербезопасности. У аппаратных и программных решений российских компаний лидирующие позиции на мировом рынке. Но Россия не имеет возможности создать необходимые производственные мощности, в сроки, предусмотренные проектом. Очевидно успешной будет форма сотрудничества, где производственные возможности китайских технологических гигантов будут дополняться возможностями российских программистов", - сказал Белов.

"Проект "Умный город" создаст миллионы терабайт информации, которую нужно будет не только обрабатывать и хранить, но и передавать. А в области беспроводной передачи данных одним из основных мировых лидеров является компания Huawei, которая не только предложила свои технологии 5G, но и лидирует в развертывании сетей 5G в разных регионах мира", - отметил Белов.