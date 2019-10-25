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РИА Новости

В Москве из-за теплой погоды зацвели клевер и другие многолетние растения

17:17 25.10.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковДевушка с ребенком в парке "Царицыно" в Москве.
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Цветущий луговой клевер заметили на природных территориях "Кузьминки-Люблино", а в Алтуфьевском парке зацвел одуванчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
Ранее отмечалось, что рекордно теплая погода установилась в столичном регионе. Синоптики зафиксировали рекорды тепла в воскресенье в Можайске, Коломне и Серпухове, температура воздуха достигла почти 20 градусов. Кроме того, в департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщили, что из-за аномально тёплой погоды в Москве расцвели одуванчики.
"В октябре специалисты Мосприроды на разных природных территориях отмечают необычное явление: цветение многолетних растений, которое характерно для весенне-летнего периода. Так, на природных территориях "Кузьминки-Люблино" заметили цветущий луговой клевер! Хотя обычно зацветает он в конце мая - начале июня, а массовое цветение этого растения фенологи считают одним из признаков наступившего лета", - говорится в сообщении.
Как отметили в Мосприпроде, сейчас происходят осенние изменения, флора и фауна готовится к зиме. Но животных, в отличие от растений, сложно запутать теплыми погодными аномалиями. Птицы в большей степени ориентируются на длину светового дня. Тепло может задержать некоторых пролетных птиц, но все равно это не главный фактор.
"У многолетних травянистых растений цветение обусловлено длиной дня и прохождением холодного периода. Запоздалое цветение случается преимущественно у молодых особей первого года жизни, которые достигают готовности к цветению лишь в конце сезона", - уточнили в пресс-службе.
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Также отмечается, что при такой аномально-теплой погоде, несвоевременному появлению цветков на растениях удивляться не стоит. Растения могут зацвести повторно, если в октябре стоит теплая погода, которой предшествовало сильное похолодание в начале осени.
"Не стоит бояться, что весной эти растения из-за осенней путаницы перестанут цвести: природа во всем разберется!" - добавили в пресс-службе.
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