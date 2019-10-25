В Москве из-за теплой погоды зацвели клевер и другие многолетние растения

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Цветущий луговой клевер заметили на природных территориях "Кузьминки-Люблино", а в Алтуфьевском парке зацвел одуванчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.

Ранее отмечалось, что рекордно теплая погода установилась в столичном регионе. Синоптики зафиксировали рекорды тепла в воскресенье в Можайске, Коломне и Серпухове, температура воздуха достигла почти 20 градусов. Кроме того, в департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщили, что из-за аномально тёплой погоды в Москве расцвели одуванчики.

"В октябре специалисты Мосприроды на разных природных территориях отмечают необычное явление: цветение многолетних растений, которое характерно для весенне-летнего периода. Так, на природных территориях "Кузьминки-Люблино" заметили цветущий луговой клевер! Хотя обычно зацветает он в конце мая - начале июня, а массовое цветение этого растения фенологи считают одним из признаков наступившего лета", - говорится в сообщении.

Как отметили в Мосприпроде, сейчас происходят осенние изменения, флора и фауна готовится к зиме. Но животных, в отличие от растений, сложно запутать теплыми погодными аномалиями. Птицы в большей степени ориентируются на длину светового дня. Тепло может задержать некоторых пролетных птиц, но все равно это не главный фактор.

"У многолетних травянистых растений цветение обусловлено длиной дня и прохождением холодного периода. Запоздалое цветение случается преимущественно у молодых особей первого года жизни, которые достигают готовности к цветению лишь в конце сезона", - уточнили в пресс-службе.

Также отмечается, что при такой аномально-теплой погоде, несвоевременному появлению цветков на растениях удивляться не стоит. Растения могут зацвести повторно, если в октябре стоит теплая погода, которой предшествовало сильное похолодание в начале осени.