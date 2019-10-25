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РИА Новости
Республика Татарстан

Минюст зарегистрировал Фонд по защите прав дольщиков Татарстана

17:00 25.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский кремль
Казанский кремль
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Управление минюста России по Татарстану зарегистрировало Фонд Республики Татарстан по защите прав участников долевого строительства, сообщает ведомство.
Постановление о создании регионального фонда было принято правительством Татарстана 16 октября. Фонд станет дополнительным механизмом для защиты обманутых дольщиков и достройки незавершенного жилья. Учредителем регионального фонда стало министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.
"Некоммерческая организация "Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан - участников долевого строительства" прошла регистрацию в качестве юридического лица в управлении министерства юстиции РФ по Татарстану", - говорится в сообщении.
Решение о создании новой структуры обусловлено последними поправками в законодательство о долевом строительстве, изменяющими порядок финансирования завершения строительства проблемных объектов и предусматривающими создание некоммерческих организаций в форме фондов в регионах РФ. Основная цель регионального фонда – исполнение обязательств перед пострадавшими дольщиками путем передачи фонду всех прав и обязанностей бывшего застройщика. Таким образом, региональный фонд сможет взять на себя обязательства по завершению строительства проблемных объектов, застройщики которых стали банкротами и находятся в процедуре конкурсного производства. В полномочия фонда будет входить завершение строительства как многоквартирных домов, так и объектов инженерно-технической, транспортной и социальной инфраструктуры с последующей передачей в государственную или муниципальную собственность.
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По предварительным оценкам, региональный фонд может стать крупнейшим застройщиком Татарстана с общим объемом строительства более 200 тысяч квадратных метров. Финансирование завершения строительства домов через новый фонд будет осуществляться за счет средств федеральной структуры – Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, который является дочерней организацией АО "Дом.РФ".
Согласно "дорожной карте" в Татарстане насчитывается 22 проблемных объекта, на 13 из них ведутся строительно-монтажные работы. На завершение строительства проблемных объектов в республике, решение по которым еще не принято, требуется более 7,5 миллиарда рублей, часть из которых планируется получить от федерального фонда. В августе текущего года заявка на финансирование завершения строительства долгостроев в республике была отправлена в АО "Дом.РФ". Татарстан планирует стать одним из первых регионов, которые смогут получить федеральные средства для достройки проблемных объектов.
Региональный фонд стал второй структурой в республике, чья деятельность направлена на решение проблем долгостроев и восстановление прав обманутых дольщиков. Весной пошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Данный фонд, в частности, занимается сбором и анализом информации о ситуации с завершением строительства проблемных объектов в Татарстане, участвует в финансировании завершения строительства путем передачи новому застройщику (инвестору) компенсационных земельных участков, а также финансирует мероприятия по завершению строительства проблемных объектов, приобретает на добровольной основе права требования на жилые помещения у отдельных категорий пострадавших дольщиков. При содействии фонда достраиваются более 10 проблемных объектов республики.
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