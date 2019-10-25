Минюст зарегистрировал Фонд по защите прав дольщиков Татарстана

КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Управление минюста России по Татарстану зарегистрировало Фонд Республики Татарстан по защите прав участников долевого строительства, сообщает ведомство.

Постановление о создании регионального фонда было принято правительством Татарстана 16 октября. Фонд станет дополнительным механизмом для защиты обманутых дольщиков и достройки незавершенного жилья. Учредителем регионального фонда стало министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

"Некоммерческая организация "Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан - участников долевого строительства" прошла регистрацию в качестве юридического лица в управлении министерства юстиции РФ по Татарстану", - говорится в сообщении.

Решение о создании новой структуры обусловлено последними поправками в законодательство о долевом строительстве, изменяющими порядок финансирования завершения строительства проблемных объектов и предусматривающими создание некоммерческих организаций в форме фондов в регионах РФ. Основная цель регионального фонда – исполнение обязательств перед пострадавшими дольщиками путем передачи фонду всех прав и обязанностей бывшего застройщика. Таким образом, региональный фонд сможет взять на себя обязательства по завершению строительства проблемных объектов, застройщики которых стали банкротами и находятся в процедуре конкурсного производства. В полномочия фонда будет входить завершение строительства как многоквартирных домов, так и объектов инженерно-технической, транспортной и социальной инфраструктуры с последующей передачей в государственную или муниципальную собственность.

По предварительным оценкам, региональный фонд может стать крупнейшим застройщиком Татарстана с общим объемом строительства более 200 тысяч квадратных метров. Финансирование завершения строительства домов через новый фонд будет осуществляться за счет средств федеральной структуры – Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, который является дочерней организацией АО "Дом.РФ".

Согласно "дорожной карте" в Татарстане насчитывается 22 проблемных объекта, на 13 из них ведутся строительно-монтажные работы. На завершение строительства проблемных объектов в республике, решение по которым еще не принято, требуется более 7,5 миллиарда рублей, часть из которых планируется получить от федерального фонда. В августе текущего года заявка на финансирование завершения строительства долгостроев в республике была отправлена в АО "Дом.РФ". Татарстан планирует стать одним из первых регионов, которые смогут получить федеральные средства для достройки проблемных объектов.