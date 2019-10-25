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РИА Новости
Новости Подмосковья

Проект бюджета на 2020 год рассмотрят в Мособлдуме

16:56 25.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты России
Монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В Московскую областную думу внесли проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра экономики и финансов региона Елену Мухтиярову.
По предварительным прогнозам, расходы бюджета Подмосковья в следующем году составят 667 миллиардов рублей. Еще большие траты планируются в последующие годы – 709,4 миллиарда и 746,1 миллиарда рублей в 2021 и 2022 годах соответственно. Прирост доходов будет обеспечен за счет налогов на прибыль организаций и физических лиц.
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Как уточнила министр, приоритетами расходов на 2020–2022 годы станут социальные программы, сферы экологии, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства.
Часть расходов будет направлена на продолжение рекультивации полигонов, модернизацию производств и сельское хозяйство.
Проект бюджета будет рассмотрен на заседании Мособлдумы, которое состоится 7 ноября.
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