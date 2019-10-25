Проект бюджета на 2020 год рассмотрят в Мособлдуме

По предварительным прогнозам, расходы бюджета Подмосковья в следующем году составят 667 миллиардов рублей. Еще большие траты планируются в последующие годы – 709,4 миллиарда и 746,1 миллиарда рублей в 2021 и 2022 годах соответственно. Прирост доходов будет обеспечен за счет налогов на прибыль организаций и физических лиц.