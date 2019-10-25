Сериал, основанный на комиксах Marvel, закрыли из-за плохих рейтингов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Супергеройский телесериал, основанный на комиксах Marvel, "Плащ и Кинжал" с Оливией Холт и Обри Джозефом в главных ролях закрыли из-за низких рейтингов, сообщает Deadline.
Кабельный канал Freeform решил не продлевать сериал, так как после выхода второго сезона в мае этого года рейтинг шоу упал почти на 40% и оказался на одном уровне с другим провальным проектом "Милые обманщицы: Перфекционистки", который тоже отменили.
"Мы очень гордимся "Плащом и Кинжалом" и историями, которые рассказали за время двух сезонов. Мы благодарны шоураннерам, которые воплотили в жизнь любимых персонажей. Надеемся, что в будущем у нас получится поработать над другим совместным проектом", — прокомментировали ситуацию представители канала, на котором выходил сериал.
Многосерийный фильм вышел в 2018 году и сначала имел успех. В нем рассказывали историю о двух подростках Тайроне (Обри Джозеф) и Тэнди (Оливия Холт) из разных слоев общества. Когда они впервые встретились, у них пробудились суперспособности. Вместе они сражались со злодейкой Хаос, которая хотела уничтожить людей с помощью ядовитого газа.