Сериал, основанный на комиксах Marvel, закрыли из-за плохих рейтингов

"Мы очень гордимся "Плащом и Кинжалом" и историями, которые рассказали за время двух сезонов. Мы благодарны шоураннерам, которые воплотили в жизнь любимых персонажей. Надеемся, что в будущем у нас получится поработать над другим совместным проектом", — прокомментировали ситуацию представители канала, на котором выходил сериал.