Депутаты Парламентского собрания проанализировали реализацию программ СГ

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Оказание медицинской помощи, реабилитационных услуг и других мер поддержки категориям граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф стало одной из ключевых тем заседания Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, которое прошло в пятницу в Москве

К участию в заседании были приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, МЧС России, министерств здравоохранения Республики Беларусь и России, Белгидромета и Росгидромета.

Депутаты проанализировали степень выполнения союзных программ, заявленных на текущий год. В частности, речь шла об организации и оздоровлении детей из районов Белоруссии и России, наиболее пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, организации санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов, о развитии системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства и других.

Парламентарии сошлись во мнении, что реализация ряда программ буксует из-за сложной процедуры согласования проектов в ведомствах обеих стран. По этой причине подрядчикам (представителям ведомств) предложено в ближайшее время обозначить проблемные моменты и пути их решения.

"Для начала хотелось бы получить в письменном виде предложения тех ведомств, у которых возникают проблемы, чтобы мы могли их рассмотреть. И если проблема лежит в законодательной сфере, как депутаты мы готовы их решать", - прокомментировал ситуацию депутат Госдумы, член Комиссии Парламентского Собрания Павел Шперов.

Вместе с тем, он отметил и положительные моменты в работе ведомств, участвующих в реализации союзных программ.

Председатель комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Галина Филиппович выразила убеждение, что важно контролировать не только освоение выделенных на проекты средств, но и конечный результат - чтобы понимать, кому конкретно и чем помогло Союзное государство.

"Главным результатом работы нашей комиссии я считаю принятие Пятой программы, связанной с ликвидацией последствий чернобыльской аварии. Она даже изменила свое целевое назначение: если все предыдущие были направлены на ликвидацию последствий, то сегодня уже в самом названии заложен иной целевой посыл: защита населения в части создания безопасных условий проживания и реабилитация, социально-экономическое развитие пострадавших территорий", - прокомментировала РИА Новости Филиппович.

Она обратилась к участникам совещания с просьбой вносить предложения по формированию программы мероприятий Союзного государства на будущий год в рамках бюджета.