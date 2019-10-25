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РИА Новости
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Депутаты Парламентского собрания проанализировали реализацию программ СГ

16:44 25.10.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСессия Парламентского собрания
Сессия Парламентского собрания
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Оказание медицинской помощи, реабилитационных услуг и других мер поддержки категориям граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф стало одной из ключевых тем заседания Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, которое прошло в пятницу в Москве
К участию в заседании были приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, МЧС России, министерств здравоохранения Республики Беларусь и России, Белгидромета и Росгидромета.
Депутаты проанализировали степень выполнения союзных программ, заявленных на текущий год. В частности, речь шла об организации и оздоровлении детей из районов Белоруссии и России, наиболее пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, организации санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов, о развитии системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства и других.
Парламентарии сошлись во мнении, что реализация ряда программ буксует из-за сложной процедуры согласования проектов в ведомствах обеих стран. По этой причине подрядчикам (представителям ведомств) предложено в ближайшее время обозначить проблемные моменты и пути их решения.
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"Для начала хотелось бы получить в письменном виде предложения тех ведомств, у которых возникают проблемы, чтобы мы могли их рассмотреть. И если проблема лежит в законодательной сфере, как депутаты мы готовы их решать", - прокомментировал ситуацию депутат Госдумы, член Комиссии Парламентского Собрания Павел Шперов.
Вместе с тем, он отметил и положительные моменты в работе ведомств, участвующих в реализации союзных программ.
Председатель комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Галина Филиппович выразила убеждение, что важно контролировать не только освоение выделенных на проекты средств, но и конечный результат - чтобы понимать, кому конкретно и чем помогло Союзное государство.

"Главным результатом работы нашей комиссии я считаю принятие Пятой программы, связанной с ликвидацией последствий чернобыльской аварии. Она даже изменила свое целевое назначение: если все предыдущие были направлены на ликвидацию последствий, то сегодня уже в самом названии заложен иной целевой посыл: защита населения в части создания безопасных условий проживания и реабилитация, социально-экономическое развитие пострадавших территорий", - прокомментировала РИА Новости Филиппович.

Она обратилась к участникам совещания с просьбой вносить предложения по формированию программы мероприятий Союзного государства на будущий год в рамках бюджета.
Бюджет Союзного государства на 2020 год уже определен. Его доходная часть составит 5521,5 миллионов российских рублей, расходная –5377,1 миллионов рублей. Средства будут выделены на такие направления, как фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу, промышленность, сельское хозяйство и охрану окружающей среды, энергетику, строительство, транспорт, связь и информатику, а также на ВТС, правоохранительную деятельность и безопасность в Союзном государстве, ликвидацию последствий ЧС и социально-культурную сферу.
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