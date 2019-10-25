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РИА Новости

Суд на Кубани удовлетворил иск Дерипаски к англоязычным СМИ

16:43 25.10.2019 (обновлено: 18:04 25.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска на сессии "Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?" в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к издателям англоязычных СМИ, сообщается в картотеке арбитражных дел.
Бизнесмен подал иск против британских Times Newspapers Limited и Telegraph Media Group Limited, а также американской The Nation Company LLC из-за публикаций, на основании которых США ввели против него персональные санкции. Он просил признать не соответствующими действительности статьи, в которых его необоснованно обвиняли не только в нарушениях в области деловой жизни, но и в причастности к уголовным преступлениям. Бизнесмен считал, что ответчики должны удалить эти материалы и опубликовать опровержения.
Министерство финансов США в Вашингтоне
12 октября, 05:16РИА Новости
Минфин США потребовал от суда отклонить иск Дерипаски
Комментариями компаний-ответчиков РИА Новости пока не располагает.
Адвокат Дерипаски заявил журналистам, что этот судебный вердикт не будет безусловным основанием для удовлетворения американского иска бизнесмена, так как между странами нет соответствующего договора, но может стать одним из доказательств в процессе.
В США Дерипаска подал иск к Минфину, который в апреле 2018 года внес его и контролируемые им компании в черный список россиян, активы которых в Штатах блокируются, а бизнес с ними запрещается. Бизнесмен заявлял, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) преследовало его незаконно, а его состояние из-за санкций сократилось на 7,5 миллиарда долларов.
В конце января, после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95 процента и перестал управлять компанией через совет директоров, Минфин США вывел из-под санкций эту компанию и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго".
Американское ведомство просит суд отклонить иск, полагая, что дело ему не подсудно.
Министерство финансов США в Вашингтоне
29 мая, 11:40Радио Sputnik
"Сначала политики, потом – Минфин". Американист о санкциях против ДерипаскиПредставители российского предпринимателя Олега Дерипаски назвали обвинения Минфина США бездоказательными. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал американист Григорий Ярыгин.
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Министерство финансов СШАСШАОлег ДерипаскаРоссияВ мире
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