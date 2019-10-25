В Чувашии взяли под стражу мужчину, истязавшего шестилетнюю дочь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Жителя Чувашии, обвиняемого в избиении и истязании 6-летней дочери, поместили под стражу до 18 декабря, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

По версии следствия, житель Чебоксар у себя дома систематически избивал ребенка, в том числе ремнем от дамской сумки. После очередного избиения 17 октября девочка была госпитализирована.

"Обвиняемый задержан, ему предъявлено обвинение по статье 117 УК РФ (истязание малолетней). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 декабря 2019 года. В ходе допроса он признал свою вину", - сообщили в СУСК.

Собеседник агентства уточнил, что мать девочки умерла в апреле 2019 года.