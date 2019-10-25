Первый миллион врачу "дефицитной" специальности вручили в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Выпускник Воронежского медицинского университета им. Н.Н. Бурденко Михаил Сальников первым получил единовременную социальную выплату Липецкой области в размере одного миллиона рублей как специалист, который впервые трудоустроился в регионе по дефицитной специальности анестезиолога, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

В пресс-службе подчеркнули, что закон, предусматривающий эту меру поддержки для врачей, впервые трудоустраивающихся в медицинские учреждения региона по наиболее дефицитным специальностям, был разработан по инициативе губернатора области Игоря Артамонова.

Программа направлена на снижение дефицита врачебных кадров. Так, согласно дополнительной мере поддержки, после заключения трудового договора между медицинским учреждением области и врачом дефицитной специальности, медик получает на свой расчётный счёт один миллион рублей от управления здравоохранения региона и обязуется проработать в регионе не менее пяти лет по специальности.

При этом сохраняются и другие меры социальной поддержки. Медики могут получить выплаты на возмещение расходов на наем жилого помещения в течение всего срока работы в здравоохранении региона, на строительство и приобретение жилья. Также в области продолжает действовать программа "Земский доктор", которая мотивирует врачей работать и жить в селах и малых городах с населением до 50 тысяч человек. Новую региональную меру поддержки врачи могут получить независимо от размера населенного пункта, в котором собираются работать.

Таким образом, медики дефицитных для региона специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники, получат один миллион рублей, а врачи, трудоустроившиеся в сельские больницы и поликлиники, - два миллиона рублей по двум программам.

"По сути это так называемый "губернаторский миллион" и инвестиции в здоровье наших людей. Если нет другого метода сформировать качественную группу врачей, чтобы люди могли легко попасть на прием к нужному специалисту, будем тратить на это деньги. Нам важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались здесь", - прокомментировал РИА Новости глава региона.

Он добавил, что молодой специалист будет трудиться в областном перинатальном центре в должности врача анестезиолога-реаниматолога. Это одна из самых дефицитных специальностей в регионе.

Сегодня в Липецкой области работают около четырех тысяч врачей и более 11 тысяч средних медицинских работников. Общая нехватка медиков составляет 270 человек. Требуются участковые терапевты и педиатры, врачи общей семейной практики (семейной медицины), неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи. Став участником программы, врач дает согласие отработать в здравоохранении Липецкой области пять лет.