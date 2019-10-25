Автомобилистов предупредили о возможных вечерних пробках в Москве

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Столичным автомобилистам из-за возможных вечерних пробок стоит планировать поездки в пятницу до 16.30 или после 19.30, сообщает Центр организации дорожного движения в Столичным автомобилистам из-за возможных вечерних пробок стоит планировать поездки в пятницу до 16.30 или после 19.30, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter

"Сегодня пятница, ранний час пик. Если не успеете уехать с работы или на дачу (или с работы на дачу - погода располагает) до 16.00-16.30, стоит отложить время выезда до 19.30-20.00", - говорится в сообщении.

Уточняется, что затруднения возможны на Бульварном и Садовом кольце, на ТТК у Автозаводской улицы, Тульской и Нижнегородской эстакад.

Также на внешней и внутренней сторонах МКАД движение замедлится в районе Бесединского моста и Волоколамского шоссе, а также возле Варшавского шоссе.