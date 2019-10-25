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РИА Новости

Автомобилистов предупредили о возможных вечерних пробках в Москве

16:17 25.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на Третьем транспортном кольце в Москве
Автомобили на Третьем транспортном кольце в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Столичным автомобилистам из-за возможных вечерних пробок стоит планировать поездки в пятницу до 16.30 или после 19.30, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
"Сегодня пятница, ранний час пик. Если не успеете уехать с работы или на дачу (или с работы на дачу - погода располагает) до 16.00-16.30, стоит отложить время выезда до 19.30-20.00", - говорится в сообщении.
Уточняется, что затруднения возможны на Бульварном и Садовом кольце, на ТТК у Автозаводской улицы, Тульской и Нижнегородской эстакад.
Также на внешней и внутренней сторонах МКАД движение замедлится в районе Бесединского моста и Волоколамского шоссе, а также возле Варшавского шоссе.
"Плотно будет на вылетных магистралях в сторону области, особенно на Волоколамском, Ленинградском и Щелковском шоссе и на проспекте Мира", - отметили в ЦОДД.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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