VTB Bank (Europe) SE и Afreximbank расширят возможности в Африке

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Входящий в группу ВТБ VTB Bank (Europe) SE и Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank) подписали соглашение, в рамках которого Afreximbank будет гарантировать исполнения обязательств африканских финансовых институтов по сделкам торгового финансирования, сообщает пресс-служба ВТБ.

"В соответствии с соглашением ВТБ получает возможность использовать широкий спектр продуктов торгового финансирования Afreximbank для реализации сделок с африканскими контрагентами, что откроет клиентам ВТБ дополнительные возможности для увеличения объемов бизнеса и укрепления позиций на этом рынке",- говорится в пресс-релизе.

По словам председателя правления VTB Bank (Europe) SE Артура Илиява, соглашение позволит VTB Bank (Europe) SE предоставить новые финансовые решения клиентам группы ВТБ, которые заинтересованы развивать бизнес в африканском регионе. "Надеемся, что это обеспечит нашим клиентам конкурентное преимущество на локальном рынке и поможет увеличить долю африканских партнеров в сделках торгового финансирования", - отметил он.

В свою очередь исполнительный вице-президент по развитию бизнеса и корпоративному банкингу Afreximbank Амр Камель, сказал, что подписание соглашения позволит Afreximbank усилить линейку финансовых продуктов для российских компаний, которые заинтересованы развивать бизнес в Африке.