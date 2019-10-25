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РИА Новости

VTB Bank (Europe) SE и Afreximbank расширят возможности в Африке

16:11 25.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска группы ВТБ на крыше здания
Вывеска группы ВТБ на крыше здания
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Входящий в группу ВТБ VTB Bank (Europe) SE и Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank) подписали соглашение, в рамках которого Afreximbank будет гарантировать исполнения обязательств африканских финансовых институтов по сделкам торгового финансирования, сообщает пресс-служба ВТБ.

"В соответствии с соглашением ВТБ получает возможность использовать широкий спектр продуктов торгового финансирования Afreximbank для реализации сделок с африканскими контрагентами, что откроет клиентам ВТБ дополнительные возможности для увеличения объемов бизнеса и укрепления позиций на этом рынке",- говорится в пресс-релизе.

По словам председателя правления VTB Bank (Europe) SE Артура Илиява, соглашение позволит VTB Bank (Europe) SE предоставить новые финансовые решения клиентам группы ВТБ, которые заинтересованы развивать бизнес в африканском регионе. "Надеемся, что это обеспечит нашим клиентам конкурентное преимущество на локальном рынке и поможет увеличить долю африканских партнеров в сделках торгового финансирования", - отметил он.
В свою очередь исполнительный вице-президент по развитию бизнеса и корпоративному банкингу Afreximbank Амр Камель, сказал, что подписание соглашения позволит Afreximbank усилить линейку финансовых продуктов для российских компаний, которые заинтересованы развивать бизнес в Африке.
Стенд банка ВТБ
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Пресс-служба банка ВТБ отмечает, что Африка приобретает все большее значение для российской внешней торговли. Российско-африканский товарооборот вырос на 17% по результатам 2018 года, превысив 20 миллиардов долларов.
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