Пресс-конференция о кампании по финансовой грамотности для пожилых

Участники:
- руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения ЛАЗАРЕВА;
- эксперт в области финансовой грамотности Андрей ПАРАНИЧ;
- волонтер в сфере финансового просвещения РЭУ им. Г.В. Плеханова Леонид ЗМИЕВСКИЙ;
- ветеран труда Галина ЧЕМОНИНА;
- актер Гена ПЕРЕВЕРДИЕВ.
Каковы цели и задачи кампании? Как планируется повышать финансовую грамотность старшего поколения с учетом развития современных цифровых технологий? Как научить людей старшего поколения противодействовать мошенникам? Какие регионы и организации уже присоединились к акции?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения ЛАЗАРЕВА;
- эксперт в области финансовой грамотности Андрей ПАРАНИЧ;
- волонтер в сфере финансового просвещения РЭУ им. Г.В. Плеханова Леонид ЗМИЕВСКИЙ;
- ветеран труда Галина ЧЕМОНИНА;
- актер Гена ПЕРЕВЕРДИЕВ.
Каковы цели и задачи кампании? Как планируется повышать финансовую грамотность старшего поколения с учетом развития современных цифровых технологий? Как научить людей старшего поколения противодействовать мошенникам? Какие регионы и организации уже присоединились к акции?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/