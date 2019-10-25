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РИА Новости

В ДНР четыре человека пострадали из-за боев за неделю

15:48 25.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДНР
ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Четыре человека получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 18 по 24 октября 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили четыре человека, все они военнослужащие республики", - заявил представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 193 человека, погибли 144. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4873 человека.
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