В ДНР четыре человека пострадали из-за боев за неделю

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Четыре человека получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 18 по 24 октября 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили четыре человека, все они военнослужащие республики", - заявил представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 193 человека, погибли 144. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4873 человека.