Эвакуированная с ледокола "Тор" женщина позднее сможет вернуться к экипажу

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Состояние эвакуированной женщины с ледокола "Тор", потерявшего во вторник утром ход у берегов Норвегии, не вызывает опасений, позднее она сможет вернуться к экипажу, сообщили РИА Новости в пресс-службе судовладельца ФГУП "Росморпорт".

Российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии во время шторма из-за остановки двигателя. Позднее спасательный центр южной Норвегии в Twitter написал, что ледокол восстановил работу двигателя. Вечером во вторник посольство РФ в Норвегии сообщило об эвакуации с судна женщины с травмами.

"Состояние госпитализированного ранее члена экипажа, по словам медиков, не вызывает опасения, позже женщина сможет присоединиться к команде", - сообщили в пресс-службе.

Согласно данным Marinetraffic, ледокол движется сейчас со скоростью 13,6 узла, прибытие в расположенную на берегу Ямала Сабетту, по данным AIS (система идентификации, позволяющая отслеживать перемещения), ожидается вечером 31 октября. Сейчас судно проходит в районе Западной Норвегии. До 11.30 мск утра пятницы оно стояло неподалеку от норвежского города Олесунн, "Росморпорт" объяснял это необходимостью дождаться благоприятной для продолжения плавания погоды.

Вынужденная остановка судна по причине сильнейшего шторма не скажется на планируемом сроке прибытия в порт назначения, отмечает "Росморпорт".