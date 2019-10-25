Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T15:48Z
https://ria.ru/20191025/1560227824.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156005/32/1560053243_0:2:900:508_1036x0_80_0_0_7e6a8f7aae882b04fd907174eb385df6.jpg
РИА Новости

Эвакуированная с ледокола "Тор" женщина позднее сможет вернуться к экипажу

15:48 25.10.2019
153
© ФГУП "Росморпорт"Ледокол "Тор"
Ледокол Тор
© ФГУП "Росморпорт"
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Состояние эвакуированной женщины с ледокола "Тор", потерявшего во вторник утром ход у берегов Норвегии, не вызывает опасений, позднее она сможет вернуться к экипажу, сообщили РИА Новости в пресс-службе судовладельца ФГУП "Росморпорт".
Российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии во время шторма из-за остановки двигателя. Позднее спасательный центр южной Норвегии в Twitter написал, что ледокол восстановил работу двигателя. Вечером во вторник посольство РФ в Норвегии сообщило об эвакуации с судна женщины с травмами.
"Состояние госпитализированного ранее члена экипажа, по словам медиков, не вызывает опасения, позже женщина сможет присоединиться к команде", - сообщили в пресс-службе.
Согласно данным Marinetraffic, ледокол движется сейчас со скоростью 13,6 узла, прибытие в расположенную на берегу Ямала Сабетту, по данным AIS (система идентификации, позволяющая отслеживать перемещения), ожидается вечером 31 октября. Сейчас судно проходит в районе Западной Норвегии. До 11.30 мск утра пятницы оно стояло неподалеку от норвежского города Олесунн, "Росморпорт" объяснял это необходимостью дождаться благоприятной для продолжения плавания погоды.
Строительство ледокола Виктор Черномырдин на территории Адмиралтейских верфей
16 августа, 14:40РИА Новости
В Петербурге на строящемся ледоколе погиб электромонтажник
Вынужденная остановка судна по причине сильнейшего шторма не скажется на планируемом сроке прибытия в порт назначения, отмечает "Росморпорт".
Ледокол "Тор" принадлежит ФГУП "Росморпорт". Это дизель-электрический ледокол проекта 374, который был построен на судоверфи компании в Финляндии по заказу Швеции. В 2008 году "Росморпорт" выкупил ледокол "Тор".
000110
Обсудить 0
РосморпортНорвегияРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
РИА
Новости
Предупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
В Бельгии прокомментировали данные СМИ о продаже "чернобыльских дров"
Интернет-магазин Google Play, русскоязычная версия
Миллионы пользователей Android стали жертвами кибератаки в Google Play
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии подтвердил закупку у России системы "Панцирь-С"
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением о конфликте в Сирии
Трамп высмеял демократа, отказавшегося от борьбы за кресло президента США
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
Вице-президент США Майк Пенс во время выступления по вопросу отношений с Китаем в Вашингтоне
Китай выразил протест США из-за заявлений Пенса
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки "Газпрома"
Сахарный диабет
В РАН рассказали, сколько россиян страдают от предиабета
Дмитрий Медведев
Медведев поручил МВД изучить причины роста смертности в ДТП в ряде регионов
Последствия ДТП с опрокинувшимся грузовиком на Волгоградском проспекте в Мосскве. 25 октября 2019
На юго-востоке Москвы опрокинулась автоцистерна со сжатым кислородом
Митинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
Британские энтомологи назвали новый вид жука в честь Греты Тунберг
Наручники
В Белоруссии убившего восьмимесячную девочку мужчину приговорили к казни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
18:21Премьер Казахстана предложил отменить роуминг для стран ЕАЭС
Лента новостейМолния