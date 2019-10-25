Пресс-конференция о VR, блокчейн и онлайн-обучении в мире

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31 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "VR, блокчейн и онлайн-обучение в мире: новые российские проекты для семьи и школы".