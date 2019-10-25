Пресс-конференция о VR, блокчейн и онлайн-обучении в мире

Участники:
- руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора МИТРОФАНОВА;
- начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Михаил ПОПОВ;
- руководитель образовательных проектов союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Евгений АНТОНОВ;
- помощник первого проректора университета ИТМО Алексей ЛИЗУНОВ;
- руководитель проекта IBS Дмитрий МИРОШНИКОВ;
- продюсер анимационного проекта "Смешарики" Юлия НИКОЛАЕВА;
- основатель проекта "Кибер Россия" Роман ПОВОЛОЦКИЙ;
- заместитель директора Межотраслевого инжинирингового центра МГТУ им. Н.Э. Баумана Маргарита СТОЯНОВА.
На мероприятии состоится презентация программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Россотрудничество запускает более 40 международных ресурсов для учителей и школьников по всему миру. В реализации примут участие: МГТУ им. Н.Э. Баумана, университет "Иннополис", университет ИТМО, МГПУ, РУДН, Финансовая академия, организация "Кибер Россия", "Национальный детский фонд", IBS Group . Эксперты осветят детали инновационных проектов. В каких странах они будут реализовываться? Кто сможет стать участником? Какие результаты ожидаются?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора МИТРОФАНОВА;
- начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Михаил ПОПОВ;
- руководитель образовательных проектов союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Евгений АНТОНОВ;
- помощник первого проректора университета ИТМО Алексей ЛИЗУНОВ;
- руководитель проекта IBS Дмитрий МИРОШНИКОВ;
- продюсер анимационного проекта "Смешарики" Юлия НИКОЛАЕВА;
- основатель проекта "Кибер Россия" Роман ПОВОЛОЦКИЙ;
- заместитель директора Межотраслевого инжинирингового центра МГТУ им. Н.Э. Баумана Маргарита СТОЯНОВА.
На мероприятии состоится презентация программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Россотрудничество запускает более 40 международных ресурсов для учителей и школьников по всему миру. В реализации примут участие: МГТУ им. Н.Э. Баумана, университет "Иннополис", университет ИТМО, МГПУ, РУДН, Финансовая академия, организация "Кибер Россия", "Национальный детский фонд", IBS Group . Эксперты осветят детали инновационных проектов. В каких странах они будут реализовываться? Кто сможет стать участником? Какие результаты ожидаются?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/