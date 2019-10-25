Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T15:37Z
https://ria.ru/20191025/1560227360.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/64/1559266475_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_6535c3672b5cafee5d2d89f89d25bb5a.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

Чистая прибыль МОЭК по РСБУ за 9 месяцев выросла в 1,3 раза

15:37 25.10.2019
2
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей
Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Чистая прибыль Московской объединенной энергетической компании (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ в январе-сентябре составила 4,1 миллиарда рублей, что в 1,3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
Показатель EBITDA составил 14,13 миллиарда рублей, показав рост на 7,6%. Выручка за период увеличилась на 1,1% в годовом выражении - до 94,8 миллиарда рублей в основном ввиду увеличения выручки от подключения к системе теплоснабжения.
Себестоимость продаж увеличилась на 1,4%, до 94,1 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 725,3 миллиона рублей, снизившись на 27,5%. Прибыль до налогообложения выросла на 28,4%, до 5 миллиардов рублей.
Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 сентября 2019 года составили 20,7 миллиарда рублей против 16,8 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства 80,3 миллиарда рублей против 79,7 миллиарда рублей соответственно.
Тепловая электростанция Восточная во Владивостоке
22 октября, 17:54РИА Недвижимость
Минэнерго РФ против введения эталонных тарифов в теплоснабжении
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Компания и ее "дочки" также работают в некоторых городах ближнего Подмосковья.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеМОЭК
Рекомендуем
Детский технопарк на Зорге
В Детском технопарке "На Зорге" показали ART-Робота для печати
РИА
Новости
В Технограде создадут центр подготовки специалистов бьюти-индустрии
В "Технограде" создадут центр подготовки специалистов бьюти-индустрии
Детская игровая площадка
Москвичи смогут высказать свои идеи по оформлению детских площадок
Вывеска группы ВТБ на крыше здания
VTB Bank (Europe) SE и Afreximbank расширят возможности в Африке
Лента
новостей
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
ФАС надеется на законодательные изменения для сделки Uniper и Fortum
Подстанция
Выработка электроэнергии "Мосэнерго" за 9 месяцев выросла на 7,3%
Подстанция
Выработка электроэнергии En+ Group в январе-сентябре выросла на 4,9%
Российские рубли
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за 9 месяцев снизилась в 1,8 раза
Рабочий на подстанции
"Интер РАО" за 9 месяцев увеличило выработку электроэнергии на 1%
Ремонт теплосети
"Т Плюс" в 2019 году увеличила инвестиции в теплосети Кирова в пять раз
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев
ФосАгро планирует открыть торговый офис в Кейптауне (ЮАР)
Ветрогенераторы
"Юнипро" за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 3,3%
Председатель правления банка Уралсиб Константин Бобров
Уралсиб: экосистемы повышают эффективность работы банков и малого бизнеса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
Лента новостейМолния