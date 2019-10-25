Чистая прибыль МОЭК по РСБУ за 9 месяцев выросла в 1,3 раза

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Чистая прибыль Московской объединенной энергетической компании (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ в январе-сентябре составила 4,1 миллиарда рублей, что в 1,3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Показатель EBITDA составил 14,13 миллиарда рублей, показав рост на 7,6%. Выручка за период увеличилась на 1,1% в годовом выражении - до 94,8 миллиарда рублей в основном ввиду увеличения выручки от подключения к системе теплоснабжения.

Себестоимость продаж увеличилась на 1,4%, до 94,1 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 725,3 миллиона рублей, снизившись на 27,5%. Прибыль до налогообложения выросла на 28,4%, до 5 миллиардов рублей.

Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 сентября 2019 года составили 20,7 миллиарда рублей против 16,8 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства 80,3 миллиарда рублей против 79,7 миллиарда рублей соответственно.