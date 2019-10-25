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РИА Новости
Война в Сирии

Кадыров рассказал о работе военных полицейских из Чечни в Сирии

15:33 25.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Бронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о работе подразделений военной полиции из республики в Сирии.
По словам Кадырова, военная полиция уже приступила к обеспечению безопасности населения и патрулированию территорий, откуда выводятся "курдские отряды самообороны и вооружение".
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"Военнослужащие, командированные в Сирию, имеют хорошую подготовку. Ранее их службу в Сирии положительно отмечали представили местного населения и органов власти", — написал глава Чечни в Telegram-канале.
Он добавил, что помощь местному населению оказывает Общественный фонд имени Ахмата Кадырова.
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Война в СирииВойна в СирииРамзан КадыровЧечняСирияРоссияВ миреПолитика
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