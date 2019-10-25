Кадыров рассказал о работе военных полицейских из Чечни в Сирии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о работе подразделений военной полиции из республики в Сирии.
По словам Кадырова, военная полиция уже приступила к обеспечению безопасности населения и патрулированию территорий, откуда выводятся "курдские отряды самообороны и вооружение".
"Военнослужащие, командированные в Сирию, имеют хорошую подготовку. Ранее их службу в Сирии положительно отмечали представили местного населения и органов власти", — написал глава Чечни в Telegram-канале.
Он добавил, что помощь местному населению оказывает Общественный фонд имени Ахмата Кадырова.