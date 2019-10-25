В Саратове возбудили дело после смерти пожилой женщины в больнице

САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти пожилой женщины в одной из больниц Саратова, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, 19 сентября в Саратовскую городскую клиническую больницу №12 была госпитализирована 79-летняя женщина, 15 октября она скончалась в медучреждении. По мнению родственников умершей, врачи лечебного учреждения несвоевременно проводили необходимые осмотры, не выполнили требуемого обследования, а также не сделали должных назначений по лечению и уходу за больной.
"Следственными органами СК РФ по Саратовской области по факту смерти пациентки ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №12" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в настоящее время проводятся допросы персонала больницы, родственников женщины и соседей по палате. "Истребована медицинская документация. Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза с целью установления верно ли пациентке был поставлен диагноз, правильно ли назначено лечение, полно ли и своевременно больной проводились медицинские мероприятия, были ли медицинским персоналом допущены какие-либо нарушения", - отмечает СУСК.