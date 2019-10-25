Синоптики объяснили аномально теплую погоду в европейской части России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Необычно теплая погода в европейской части России связана с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха, сообщил портал " Необычно теплая погода в европейской части России связана с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха, сообщил портал " Метеовести ".

По данным синоптиков, пик потепления ожидается в выходные.

"Больше недели регион живет по температурному графику сентября. Показания термометров находятся выше нормы почти на десять градусов", — отмечается в сообщении.

Из-за прихода атлантического воздуха в некоторых городах образовались туманы. Так, например, накануне в Курске и Липецке видимость ухудшилась до ста метров, в Белгороде — до трехсот.

"Что же касается температуры, то сегодня она останется существенно выше нормы. В центре страны столбики термометров поднимутся до 10-15 градусов. А на юге будут вообще майские 20-25 градусов", — сообщил портал.

Синоптики прогнозируют сохранение тепла до конца выходных.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в центральной части России нехарактерным для середины осени устойчивым антициклоном. По его словам, в центр страны идут потоки воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. Эксперт видит причину этого в глобальном потеплении климата.