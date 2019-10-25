В Британии задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
По данным телеканала, 38-летний мужчина и 38-летняя женщина, жители города Уоррингтон, были задержаны по подозрению в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве 39 человек.
Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве полиция графства Эссекс задержала водителя грузовика, в котором были найдены тела. Водитель является 25-летним жителем Северной Ирландии.
В среду утром полиция обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию, предположительно, из Болгарии через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. Позже в СМИ появились сообщения, что все погибшие - граждане Китая.
Грузовик, в котором нашли тела, зарегистрирован в Болгарии, сообщили РИА Новости в пресс-центре МИД Болгарии. По данным ведомства, в грузовике были обнаружены тела 38 взрослых и одного подростка.