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РИА Новости

В Британии задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

15:12 25.10.2019
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© AP Photo / Matt DunhamПолиция в Великобритании
Полиция в Великобритании
© AP Photo / Matt Dunham
Полиция в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
По данным телеканала, 38-летний мужчина и 38-летняя женщина, жители города Уоррингтон, были задержаны по подозрению в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве 39 человек.
Полиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс
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Появилось видео с грузовиком в Англии, в котором нашли 39 тел
Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве полиция графства Эссекс задержала водителя грузовика, в котором были найдены тела. Водитель является 25-летним жителем Северной Ирландии.
В среду утром полиция обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию, предположительно, из Болгарии через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. Позже в СМИ появились сообщения, что все погибшие - граждане Китая.
Грузовик, в котором нашли тела, зарегистрирован в Болгарии, сообщили РИА Новости в пресс-центре МИД Болгарии. По данным ведомства, в грузовике были обнаружены тела 38 взрослых и одного подростка.
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