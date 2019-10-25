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РИА Новости

На Украине ребенка 12-летней матери отдали в детский дом

15:04 25.10.2019 (обновлено: 15:05 25.10.2019)
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© Fotolia / rufousМладенец в роддоме
Младенец в роддоме
© Fotolia / rufous
Младенец в роддоме. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Младенца, которого на Украине родила 12-тилетняя девочка, перевели в детский дом в городе Ровно. Об этом сообщило местное издание Сharivne.
Как заявила заместитель главного врача Галина Ковалева, ребенок во время пребывания в перинатальном центре подрос и набрал вес. В настоящее время он проходит лечение в детском доме.
Она также отметила, что мальчика назвали Тибором.
Ранее сообщалось, что ее семья девочки, которая в 12 лет родила ребенка, фактически живет на помойке. По словам врачей, она не понимала ни украинского, ни русского языка.
Девочка сразу же после выписки из роддома отказалась от младенца.
Младенец. Архивное фото
19 сентября 2018, 15:58РИА Новости
Младенца, подаренного учительнице в Петербурге, отправили в детдом
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