На Украине ребенка 12-летней матери отдали в детский дом

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Младенца, которого на Украине родила 12-тилетняя девочка, перевели в детский дом в городе Ровно. Об этом сообщило местное издание Сharivne.
Как заявила заместитель главного врача Галина Ковалева, ребенок во время пребывания в перинатальном центре подрос и набрал вес. В настоящее время он проходит лечение в детском доме.
Она также отметила, что мальчика назвали Тибором.
Ранее сообщалось, что ее семья девочки, которая в 12 лет родила ребенка, фактически живет на помойке. По словам врачей, она не понимала ни украинского, ни русского языка.
Девочка сразу же после выписки из роддома отказалась от младенца.
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