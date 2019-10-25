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РИА Новости

В "Технограде" создадут центр подготовки специалистов бьюти-индустрии

15:02 25.10.2019
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© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала" (РЧК) В "Технограде" создадут центр подготовки специалистов бьюти-индустрии
В Технограде создадут центр подготовки специалистов бьюти-индустрии
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала" (РЧК)
МОСКВА, 25 окт – Пресс-служба инновационно-образовательного комплекса "Техноград". Двадцать второго октября представители бьюти-индустрии и столичного Правительства встретились на площадке инновационно-образовательного комплекса "Техноград" для обсуждения вопросов совместного взаимодействия бизнеса и власти в ближайшие годы.
Мероприятие проходило при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы с целью выявления направлений, которые необходимо развивать, чтобы дать возможность малому и среднему бизнесу расширяться, а также мер по защите их интересов.
Со стороны предпринимателей в круглом столе приняли участие Стоянов Игорь Владимирович - президент "Персоны", Бельченко Всеволод Евгеньевич - ректор Института Русской косметики, Сикорская Анна Владимировна - первый проректор Института, международный эксперт "Вордскиллс", Шутова Татьяна - основатель экспресс студий маникюра и педикюра 4hands, Курбатова Екатерина - генеральный директор SONLINE более 4500 салонов, Сергей Алдашенко - генеральный директор сети Александра Тодчука, Смирнов Андрей и Белов Кирилл - владельцы сети по наращиванию ресниц в России, Татьяна Донихина - производитель "Правильная косметика" и другие. Столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития представляли -руководитель Департамента Фурсин Алексей Анатольевич и заместитель руководителя Олеся Юрьевна Беленькая.
В рамках круглого стола "Вызовы бьюти-индустрии 2019-2020" участники обсудили состояние рынка на сегодняшний день; проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, развивающие бизнес; актуальные вопросы отрасли к государству, в частности, существующие и возможные меры поддержки бизнеса; создание совместных отраслевых продуктов.
Особое внимание собравшиеся уделили кадровому вопросу и теневому бизнесу в отрасли. Профессиональное сообщество сталкивается с проблемой неквалифицированных специалистов как среди соискателей, так и среди мастеров частной практики. Объем оказываемых услуг частными игроками всего лишь по двум видам деятельности – парикмахерские услуги и ногтевой сервис - превысил 3,6 млрд рублей, и к качеству такого сервиса есть много претензий. Одним из вариантов решения проблемы является перевод незарегистрированных мастеров в статус самозанятый, что позволит контролировать их деятельность не только с позиции налоговых поступлений, но и безопасности клиентов.
С образовательной инициативой в виде создания учебного центра для подготовки специалистов бьюти-индустрии выступил Алексей Анатольевич Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. "Представители бьюти-бизнеса жалуются на повсеместный кадровый голод. Вместо того, чтобы зарабатывать, им приходится брать на себя функции преподавателей, чтобы закрыть недостаток рук. На площадке инновационно-образовательного комплекса "Техноград" есть возможность организовать учебный центр, который мог бы поставлять на рынок квалифицированных специалистов", - отметил г-н Фурсин.
Участники мероприятия единогласно отметили, что развитие предпринимательства невозможно без здоровой конкурентной среды, а сегодняшняя дискуссия выявила аспекты, которые этому препятствуют. Тем не менее, уже многие проблемы, обсуждаемые на встрече, находятся в проработке у профильных ведомств.

Справочно:

"Техноград" — уникальный инновационно-образовательный комплекс на ВДНХ, предлагающий новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Здесь представлены инновационные образовательные программы по более чем 40 востребованным профессиям на рынке труда и профессиям будущего по 6 направлениям: услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки.
"Техноград" — идеальное пространство для обучения и познавательного отдыха всей семьей. На территории комплекса также предусмотрены тематические экскурсии, мастер-классы и другие увлекательные мероприятия. Подробнее на сайте проекта technograd.moscow
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