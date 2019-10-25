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РИА Новости

Победитель конкурса "Лидеры России" Евгений Грабчак назначен замминистра

15:01 25.10.2019 (обновлено: 16:39 25.10.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой Минэнерго России Грабчак Евгений Петрович
 Грабчак Евгений Петрович
© Фото предоставлено пресс-службой Минэнерго России
Грабчак Евгений Петрович. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Евгений Грабчак получил должность заместителя министра энергетики РФ. Он победитель конкурса "Лидеры России" 2018–2019 годов, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
В новой должности Евгений Грабчак будет курировать отдельные вопросы функционирования электроэнергетической отрасли.
"Евгений родился в самой простой рабочей семье в небольшом городке Краснодарского края, окончил обыкновенную школу с золотой медалью, досрочно поступил в вуз, активно участвовал в факультетской жизни, был председателем студсовета. Пример того, как человек благодаря своим способностям и усердию добился всего сам", – рассказывает генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.
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Евгений Грабчак в Министерстве энергетики РФ работает более шести лет. В 2013 году занял должность заместителя директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, а с 2014 года являлся директором этого департамента, вошел в состав коллегии Минэнерго России.
За два года назначения на высокие должности получили 150 победителей конкурса "Лидеры России".
Конкурс "Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В настоящее время продолжается заявочная кампания третьего сезона конкурса, подать заявку на участие в проекте можно до 23:59 27 октября 2019 года.
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Евгений ГрабчакМинистерство энергетики РФПолитика
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