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РИА Новости

Жириновский призвал реформировать систему органов опеки в России

14:58 25.10.2019 (обновлено: 14:59 25.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за реформирование в России системы органов опеки и попечительства, предложил привлечь к работе в ней исключительно психологов и юристов.
"Я бы эти органы опеки разогнал. Министр юстиции должен сформировать новую службу органов опеки, они помогать должны... Кто-то настроил органы опеки отбирать детей, разрушать семьи. Это нужно остановить", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
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Политик считает, что новую систему органов опеки нужно сформировать "из настоящих психологов и юристов".
"Задачу поставить - укреплять и сохранять семью, не разрушать, а там, где нуждается семья в поддержке, - поддерживать", - сказал лидер ЛДПР.
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ЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
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