Жириновский призвал реформировать систему органов опеки в России

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за реформирование в России системы органов опеки и попечительства, предложил привлечь к работе в ней исключительно психологов и юристов.

"Я бы эти органы опеки разогнал. Министр юстиции должен сформировать новую службу органов опеки, они помогать должны... Кто-то настроил органы опеки отбирать детей, разрушать семьи. Это нужно остановить", - сказал Жириновский в эфире телеканала " Россия 24 ".

Политик считает, что новую систему органов опеки нужно сформировать "из настоящих психологов и юристов".