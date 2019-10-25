Жириновский призвал реформировать систему органов опеки в России

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за реформирование в России системы органов опеки и попечительства, предложил привлечь к работе в ней исключительно психологов и юристов.
"Я бы эти органы опеки разогнал. Министр юстиции должен сформировать новую службу органов опеки, они помогать должны... Кто-то настроил органы опеки отбирать детей, разрушать семьи. Это нужно остановить", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
Политик считает, что новую систему органов опеки нужно сформировать "из настоящих психологов и юристов".
"Задачу поставить - укреплять и сохранять семью, не разрушать, а там, где нуждается семья в поддержке, - поддерживать", - сказал лидер ЛДПР.