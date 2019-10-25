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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл: финансовая поддержка церковных хоров должна быть нормой

14:51 25.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПевчие во время совершения чина освящения Успенского кафедрального собора в Ташкенте
Певчие во время совершения чина освящения Успенского кафедрального собора в Ташкенте
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство оказывать финансовую поддержку хорам в крупных городских приходах, где богослужение совершается ежедневно, а в малых городах предложил распределять финансовую нагрузку на содержание регента между приходами.
"Отношение к певчим со стороны настоятелей должно исходить из понимания важности этого служения: достойная заработная плата, уважение к труду людей, потративших годы на получение музыкального образования. <…> Конечно, в разных храмах разные возможности, в том числе и материальные, но в крупных городских многоклирных приходах, где богослужение совершается ежедневно, финансовая поддержка хора должна быть нормой", - сказал патриарх Кирилл, выступая на Международном съезде регентов и певчих Русской православной церкви, который проходит 24-26 октября в Москве.
В случае с сельскими приходами, "которые не могут позволить себе содержать регентов и певчих", патриарх Кирилл посоветовал архиереям вместе с настоятелями "озаботиться привлечением хотя бы одного-двух певчих, имеющих соответствующее образование и навыки" - тогда "самый слабый хор может стать со временем достаточно благозвучным".
"Возможно, стоит подумать над тем, чтобы в епархиях и митрополиях организовывались краткосрочные курсы для тех, кто готов был бы нести певческое служение в сельских приходах. В небольших городах целесообразно создавать один хор при финансово-стабильном приходе, а содержание регента возложить на все, или несколько храмов благочиния. Такой хор может стать местом обучения певчих и регентов без специального образования для других приходских, в том числе сельских храмов", - заметил предстоятель Русской церкви.
Также он отметил важность образования для певчих, поскольку регенты "должны быть вероучителями, наставниками, проповедниками, катехизаторами". "Именно с вами, мирянами, входят в соприкосновение прихожане и "захожане" наших храмов, которые нуждаются в первичной катехизации", - подытожил патриарх Кирилл.
Международный съезд регентов и певчих Русской православной церкви с мастер-классами по церковному пению для всех желающих проходит с 24 по 26 октября в московском Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Открыл работу съезда патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На съезде выступают регенты, руководители хоров, педагоги и композиторы, представляющие Русскую православную церковь в отечестве и за границей. Мероприятие посвящено 75-летию со дня смерти регента, композитора, автора духовной музыки Павла Чеснокова. Один из организаторов мероприятия - Церковный общественный совет при патриархе Московском и вся Руси по развитию русского церковного пения - был создан в 2016 году и занимается поддержкой и развитием традиций церковного пения.
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