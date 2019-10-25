Патриарх Кирилл: финансовая поддержка церковных хоров должна быть нормой

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство оказывать финансовую поддержку хорам в крупных городских приходах, где богослужение совершается ежедневно, а в малых городах предложил распределять финансовую нагрузку на содержание регента между приходами.

"Отношение к певчим со стороны настоятелей должно исходить из понимания важности этого служения: достойная заработная плата, уважение к труду людей, потративших годы на получение музыкального образования. <…> Конечно, в разных храмах разные возможности, в том числе и материальные, но в крупных городских многоклирных приходах, где богослужение совершается ежедневно, финансовая поддержка хора должна быть нормой", - сказал патриарх Кирилл, выступая на Международном съезде регентов и певчих Русской православной церкви, который проходит 24-26 октября в Москве.

В случае с сельскими приходами, "которые не могут позволить себе содержать регентов и певчих", патриарх Кирилл посоветовал архиереям вместе с настоятелями "озаботиться привлечением хотя бы одного-двух певчих, имеющих соответствующее образование и навыки" - тогда "самый слабый хор может стать со временем достаточно благозвучным".

"Возможно, стоит подумать над тем, чтобы в епархиях и митрополиях организовывались краткосрочные курсы для тех, кто готов был бы нести певческое служение в сельских приходах. В небольших городах целесообразно создавать один хор при финансово-стабильном приходе, а содержание регента возложить на все, или несколько храмов благочиния. Такой хор может стать местом обучения певчих и регентов без специального образования для других приходских, в том числе сельских храмов", - заметил предстоятель Русской церкви.

Также он отметил важность образования для певчих, поскольку регенты "должны быть вероучителями, наставниками, проповедниками, катехизаторами". "Именно с вами, мирянами, входят в соприкосновение прихожане и "захожане" наших храмов, которые нуждаются в первичной катехизации", - подытожил патриарх Кирилл.