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РИА Новости
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Германова: "Культурный норматив" может пополниться и белорусским контентом

14:46 25.10.2019
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Минск
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МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Российские парламентарии предложили Белоруссии присоединиться к российскому проекту "Культурный норматив". "Культурный норматив" пока остается пилотным проектом, ориентирующим российских школьников в возросшем информационном потоке, но в перспективе он может пополниться белорусскими произведениями и расшириться в границах Союзного государства.
О том как подбирались литературные, музыкальные и народные произведения, фильмы и картины, рекомендованные школьникам в рамках проекта "Культурный норматив", и как произведения белорусской культуры могут быть интегрированы в этот перечень, в интервью в эфире Sputnik рассказала член Комитета Госдумы РФ по культуре, член комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Ольга Германова.
Доклад Германовой о "Культурном нормативе" состоялся в рамках проходящего в эти дни в Минске семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по актуальным вопросам сотрудничества двух стран в области культурной и социальной политике.

"Мы выбрали семь направлений, таких как театр, кино, искусство, литература, народное творчество, архитектура. В возросшем потоке информации нужно сориентировать школьников в выборе произведений, картин, архитектурных ансамблей, они должны знать, что это такое, для того чтобы сформировать ценностный тип личности с широким мировоззрением и твердым духовным стержнем", ― говорит Германова.

По каждому из семи тематических направлений создан обширный перечень произведений.
"Очень жестко критиковали, почему, например, в этот перечень включили Queen, Nirvana, Высоцкого, произведения Булата Окуджавы, то есть мы должны за рамками школьной программы дать этот большой культурный потенциал", ― рассказывает депутат.
Пока проект реализуется только в восьми регионах, однако по результатам года к нему подключатся все субъекты РФ. А в рамках Союзного государства "Культурный норматив" в перспективе может пополниться и белорусским контентом.
Минск
12:55Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Белоруссия может присоединиться к российскому проекту "Культурный норматив"
"Так как у нас Союзное государство, мы будем рекомендовать, чтобы в контексте отечественных произведений и мировых были и произведения Союзного государства, потому что, если мы строим Союзное государство, нам необходимо единое знание и понимание народной культуры наших государств, знание архитектуры, искусства, фильмов и так далее", ― отметила Германова.
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