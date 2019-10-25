Германова: "Культурный норматив" может пополниться и белорусским контентом

МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Российские парламентарии предложили Белоруссии присоединиться к российскому проекту "Культурный норматив". "Культурный норматив" пока остается пилотным проектом, ориентирующим российских школьников в возросшем информационном потоке, но в перспективе он может пополниться белорусскими произведениями и расшириться в границах Союзного государства.

в эфире Sputnik рассказала член Комитета Госдумы РФ по культуре, член комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Ольга Германова. О том как подбирались литературные, музыкальные и народные произведения, фильмы и картины, рекомендованные школьникам в рамках проекта "Культурный норматив", и как произведения белорусской культуры могут быть интегрированы в этот перечень, в интервью в эфире Sputnik рассказала член Комитета Госдумы РФ по культуре, член комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Ольга Германова.

Доклад Германовой о "Культурном нормативе" состоялся в рамках проходящего в эти дни в Минске семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по актуальным вопросам сотрудничества двух стран в области культурной и социальной политике.

"Мы выбрали семь направлений, таких как театр, кино, искусство, литература, народное творчество, архитектура. В возросшем потоке информации нужно сориентировать школьников в выборе произведений, картин, архитектурных ансамблей, они должны знать, что это такое, для того чтобы сформировать ценностный тип личности с широким мировоззрением и твердым духовным стержнем", ― говорит Германова.

По каждому из семи тематических направлений создан обширный перечень произведений.

"Очень жестко критиковали, почему, например, в этот перечень включили Queen, Nirvana, Высоцкого, произведения Булата Окуджавы, то есть мы должны за рамками школьной программы дать этот большой культурный потенциал", ― рассказывает депутат.

Пока проект реализуется только в восьми регионах, однако по результатам года к нему подключатся все субъекты РФ. А в рамках Союзного государства "Культурный норматив" в перспективе может пополниться и белорусским контентом.