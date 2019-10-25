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РИА Новости

Чижов не считает, что Великобритания выйдет из ЕС без сделки

14:42 25.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ВЕРОНА (Италия), 25 окт - РИА Новости. Задействованные в переговорах с Великобританией страны ЕС одержимы идеей довести Brexit до конца, но пока не оценивали множество существующих соглашений Евросоюза с третьими странами, среди которых есть Россия, считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Планировалось, что Британия покинет ЕС 31 октября. На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое премьером Британии соглашение с ЕС о Brexit. Премьер попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года. Теперь решение о сроках Brexit предстоит принять Евросоюзу.
"Европейский союз, и не только те страны, которые напрямую задействованы в переговорном процессе, - они все одержимы идеей довести Brexit до конца. Чего они до сих пор не сделали - так это то, что они начали смотреть на сотни, если не тысячи существующих соглашений с третьими странами, включая Россию", - сказал он в интервью РИА Новости на полях Евразийского экономического форума в Вероне.
По его словам, подобные соглашения нуждаются в переоценке и в некоторых случаях - в изменении. Например, отметил Чижов, существуют соглашения с ЕС по некоторым категориям товаров - зерна или металлов.
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"Будет сложно представить". Эксперт о словах Джонсона об отсрочке BrexitПремьер Великобритании Борис Джонсон предположил, что ЕС согласится продлить отсрочку Brexit, а королевство ожидают внеочередные выборы. В эфире радио Sputnik эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский прокомментировал это заявление.
"Эти квоты были согласованы всеми 28 членами ЕС, включая Великобританию. Теперь их нужно будет пересчитать, это гигантская работа. Я говорил с коллегами из Австралии и Канады, они все были так же обеспокоены, они в той же ситуации", - сказал российский дипломат.
Вместе с тем, Чижов выразил уверенность, что выход Британии маловероятен без заключения соответствующего соглашения, с так называемым вариантом no-deal.
"Сделка одобрена Палатой общин. Не одобрен как раз график (выхода). Я не думаю, что дело закончится Brexit без сделки. Может быть, это закончится каким-то затягиванием процесса", - заявил Чижов.
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Выход Британии из ЕвросоюзаВладимир ЧижовЕвросоюзВеликобританияРоссияВ мире
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