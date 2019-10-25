Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T14:37Z
https://ria.ru/20191025/1560223580.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156021/87/1560218799_0:41:3012:1735_1036x0_80_0_0_3201790d896e713f212f66c41eeda44f.jpg
РИА Новости

Главы правительств СНГ приняли решение о бюджете на 2020 год

14:37 25.10.2019
116
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Главы правительств СНГ в ходе заседания приняли решение о едином бюджете органов СНГ на 2020 год, передает корреспондент РИА Новости.
"Решение Совета глав правительств СНГ о едином бюджете органов Содружества Независимых Государств на 2020 год", - говорится в перечне подписанных документов.
Объем единого бюджета на 2020 год составит 1,034 миллиарда российских рублей с ростом на 5,1% к 2019 году. Расходы на проведение заседаний высших органов СНГ остались на уровне 2019 года и составляют 9,015 миллиона рублей.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и главы делегаций - участников заседания Совета глав правительств СНГ в инновационном центре Сколково
12:46РИА Новости
Главы правительств СНГ обсудили актуальные вопросы повестки дня
100001
Обсудить 0
СодружествоСНГЭкономика
Рекомендуем
Совет глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
Главы правительств СНГ подписали 17 документов по различным сферам
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и главы делегаций - участников заседания Совета глав правительств СНГ в инновационном центре Сколково
Главы правительств СНГ обсудили актуальные вопросы повестки дня
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД Армении сообщил о подготовке визита Лаврова в страну
Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркмении выступил против искусственных барьеров в экономике
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин назначил нового посла в Малайзии
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин
Путин в пятницу встретится с главой ФТС Булавиным
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Район Пудун в Шанхае
Российский эксперт: Китай поможет России в реализации проекта "Умный город"
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Азербайджана Али Асадов перед началом заседания Совета глав правительств СНГ
Медведев поделился опытом работы с азербайджанским коллегой
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии подтвердил закупку у России системы "Панцирь-С"
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже в России, в Московском городском суде
Президентская комиссия рассмотрит прошение о помиловании Берга
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани отметил эффективность астанинского формата
Дмитрий Медведев
Медведев поручил МВД изучить причины роста смертности в ДТП в ряде регионов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
Лента новостейМолния