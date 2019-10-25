Главы правительств СНГ приняли решение о бюджете на 2020 год

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Главы правительств СНГ в ходе заседания приняли решение о едином бюджете органов СНГ на 2020 год, передает корреспондент РИА Новости.

"Решение Совета глав правительств СНГ о едином бюджете органов Содружества Независимых Государств на 2020 год", - говорится в перечне подписанных документов.

Объем единого бюджета на 2020 год составит 1,034 миллиарда российских рублей с ростом на 5,1% к 2019 году. Расходы на проведение заседаний высших органов СНГ остались на уровне 2019 года и составляют 9,015 миллиона рублей.