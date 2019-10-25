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РИА Новости

Главы правительств СНГ подписали 17 документов по различным сферам

14:35 25.10.2019 (обновлено: 14:37 25.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкСовет глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
Совет глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Главы правительств СНГ в ходе заседания подписали 17 документов, которые касаются различных сфер: спорта, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противовоздушной обороны, передает корреспондент РИА Новости.
Так, главы правительств приняли решение о концепции сотрудничества в области цифрового развития общества и плане первоочередных мероприятий по ее реализации. Реализация концепции направлена на формирование цифровой среды на пространстве СНГ, ускорение внедрения информационно-коммуникационных технологий, сохранность, безопасность передаваемой информации.
Также главы правительств приняли решение об основных направлениях деятельности антимонопольных служб.
Еще одним из подписанных документов стало решение об основных направлениях развития радионавигации. Основные направления, говорится в пояснении к документам, позволят обеспечить планирование наиболее перспективных направлений в области развития индустрии радионавигационных услуг, совершенствование навигационных средств, повышение экономической эффективности.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
Также страны договорились о продолжении в 2020-2024 годах розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979-1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронении их на родине. По состоянию на 1 июня 2019 года список без вести пропавших насчитывает 264 человека.
Приняли главы правительств и решение об Играх стран СНГ. Планируется, что игры будут проводиться поочередно в странах СНГ, расходы за организацию соревнований несет принимающая сторона.
Еще одно решение касается исполнения единого бюджета органов СНГ за 2018 год и некоторых вопросов финансового обеспечения деятельности органов СНГ в 2019 году. Также принято решение об изменении размеров долевых взносов государств в единый бюджет органов СНГ. Исполнительный комитет СНГ внес предложение о перераспределении долевого взноса Украины между государствами, участвующими в деятельности Межгосударственного статистического комитета СНГ, начиная с 2020 года.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
Было принято решение о финансировании в 2020 году мероприятий по реализации Основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах - участниках СНГ на период до 2020 года. Также страны приняли решение об использовании ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны и обеспечение деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств. Отмечается, что в 2018 году на эти цели было выделено более 592,7 миллиона рублей.
Также стороны приняли решение о комплексе совместных действий государств - участников СНГ по профилактике и борьбе с гриппом птиц и ньюкаслской болезнью на период до 2025 года.
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